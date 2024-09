Video: youtuber anunció su muerte en un video de YouTube

»Si estás viendo este vídeo, es que estoy muerto», eran las palabras que utilizaba el famoso creador de contenido Paul Harrell para anunciar su propia muerte.

Este pasado miércoles, 4 de septiembre, los suscriptores del popular youtuber recibían la peor notificación de todas. »Estoy muerto», escribía Harrel en el título del vídeo.

Según explicaba el propio creador de contenido a través de su canal de YouTube, el desgarrador vídeo había sido grabado el 23 de diciembre de 2023, pero sus familiares lo publicaron tras su muerte hace tan solo 24 horas.

“Estoy grabando esto y dándole instrucciones a Brad [Nelson, manager de Harrell] para que lo publique después de mi muerte, así que si me están viendo, estoy muerto”, dice en la parte superior de su último video.

“Hace unos meses, me senté aquí en este tronco y les dije que me habían diagnosticado cáncer de páncreas. Les dije que lo detectaron temprano y que estaríamos aquí por algún tiempo. Bueno, lo detectamos temprano, pero no tan temprano como había pensado”, les dijo a sus 1,2 millones de suscriptores.

“Mi tiempo se acaba”, agregó, después de compartir que se había roto la cadera y ahora usaba una muleta para movilizarse.

Paul Harrell era un youtuber que compartía contenido educativo sobre las armas de fuego, la caza y la supervivencia. A menudo, sus publicaciones terminaban con la frase: “No intentes hacer esto en casa y gracias por mirar”.