Videojuegos más esperados del año 2023

Tras un año 2022 en que el mercado de los videojuegos estuvo en ascenso, los fanáticos están a la espera de los siguientes estrenos que vienen dominar todas las plataformas y crear horas de experiencias únicas con amigos.

Si estas interesado en comprar algún videojuego, te presentamos los estrenos más esperados de 2023.

Puede leer: WhatsApp: La función que te permite enviarte mensajes a ti mismo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

Tras el éxito mundial y rotundo de la entrega Breath of the Wild, Nintendo regresará a la franquicia de Link y Zelda con su secuela: Tears of the Kingdom.

Aunque estaba planeada para el 2022, un retraso ocasionó que veamos este título aún para el primer semestre del 2023, con la esperanza de que pueda ser aún mejor que aquel hito del 2017.

Tears of the Kingdom no ha mostrado mucha jugabilidad, pero la verticalidad del mundo parece que ofrecerá un cambio significativo en el próximo juego.

Las expectativas son enormes. Pero los fanáticos confían que Nintendo dará la talla.

Resident Evil 4 Remake (Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC)

El juego más querido de toda la franquicia Resident Evil regresa con una fórmula que le ha permitido a Capcom volver a la cima: los remakes. Conservando la historia que lo volvió una de la entrega más entrañable de zombis, la desarrolladora mejorará enormemente los gráficos y hará cambios en lo jugable para darle un nuevo aire al juego.

Marvel’s Spider-Man 2 (Playstation 5)

Marvel’s Spider-Man fue uno de los mejores títulos de 2018, y uno de los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos.

Todavía no han mostrado mucho del juego, pero lo que se sabe es Peter Parker, y Miles Morales será jugable, y el simbionte Venom estará en el juego.

¿Cómo mejorar un excelente juego como el título lanzado en el 2018? Para muchos, el titulo exclusivo de Sony confirmado más esperado para este año.

Street Fighter 6 (PC, PS5, Xbox Series S)

La última entrega de Capcom en la franquicia Street Fighter se parece a todo lo que los fanáticos estaban pidiendo.

Con una lista de apertura de tamaño decente, opciones de control para principiantes y jugadores experimentados, y un magnífico estilo visual de hip-hop de los 90, se siente como la primera vez que Street Fighter tiene una dirección clara desde Street Fighter IV.

Star Wars: Jedi Survivor (Xbox Series X|S, PS5 y PC)

Star Wars Jedi: Fallen Order fue una de las mayores sorpresas de Electronic Arts en años.

Respawn Entertainment entregó una historia de alta calidad con un juego desafiante. Con la segunda entrega, los fanáticos esperan que la serie Star Wars Jedi pueda dar el siguiente salto y crear una experiencia que se consolide como el verdadero rey de los juegos de Star Wars.

Respawn y EA no han dicho mucho sobre a dónde lo llevará el viaje de Cal Kestis, pero con suerte, se expande en la galaxia de Star Wars.