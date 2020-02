VIDEOS: A días de elecciones circulan audios de funcionarios amenazando empleados no voten por sus candidatos

Las redes sociales se han vuelto el escenario para exponer el clientelismo y populismo que promueven algunos funcionarios mientras se aproximan las elecciones municipales y presidenciales de este 2020, especialmente las de este domingo 16.

Lucía Medina, Ana Jacqueline Peña Sánchez y Marino Collante son los casos más recientes de políticos que han quedado expuestos por “filtraciones” de presuntos audios o videos por plataformas como WhatApps o Twitter.

“¿Ustedes quieren las Tarjetas de Solidaridad? ¿Ustedes quieren que no se acaben el Bono Gas y Bono Luz? ¿ Ustedes quieren que no le hagan las obras que Papito les dijo que va hacer?”, se escucha y se ve decir en un video a Lucia Medina, diputada y hermana del presidente, Danilo Medina, preguntar a las personas durante una actividad en San Juan.

Mientras que a la alcaldesa y candidata del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados por el municipio Esperanza se le atribuye un audio en donde amenaza con cancelar a “to el mundo” si pierde en las elecciones que celebrarán este domingo 16 de febrero.

“Si me dicen que perdimos el Ayuntamiento porque ustedes votaron por otro, el 18 le hago la cancelación…mi madre que lo cancelo en el nombre del Padre. Se van todos. Ustedes tienen empleo hasta el 16”, se le escucha.

Ana Jacqueline Peña Sánchez aseguró que no es ella la que habla en ese audio.

En relación a este caso, la Junta Central Electoral (JCE) recibió este lunes un informe sobre la investigación realizada por miembros de la Junta Electoral de Esperanza.

El informe suscrito por Ramón Urbáez, coordinador de Juntas Electorales, detalló que el presidente de la Junta Electoral de la referida localidad, Eddy Augusto Gutiérrez, acompañado de los inspectores, se trasladaron hasta el despacho de la Alcaldía a fin de sostener una reunión con la señora Peña Sánchez en donde le informaron que, de ser cierto el audio que circula por las redes sociales con su supuesta voz, es violatorio al delito por coartar el derecho a elegir establecido en el artículo 286 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

El otro caso del dirigente político del Directorio Presidencial Balaguerista Reformista, quien amenazó y advirtió con tomar acciones contra sus empleados, si no apoyan al candidato a alcalde de distrito municipal La Canela (Santiago), José Augusto Bueno.

“El reformista que no apoye y trabaje conmigo, a José Augusto Bueno, que se prepare, yo Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie… a mí nadie me puede hacer musaraña porque yo conozco a todo el mundo”, declaró el funcionario.