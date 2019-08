Videos: “Aquí nos va a llevar el diablo a todos”, advierte Alofoke tras caso de agentes DNCD que colocan drogas en barbería de Villa Vásquez

El productor musical Alofoke explotó tras se conociera el caso donde agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acompañados con una fiscal, fueran a una barbería a realizar un supuesto allanamiento y durante el proceso colocaran drogas.

Ante el hecho, Santiago Matías (su nombre real) dijo que retirará su precandidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque no va a joder con la política en este país.

“Escuchen lo que dice el jefe de la @dncdrd Olviden este caso que no va a pasar nada, el joven que pueda largarse de este país que se vaya. Aquí nos va a llevar el diablo a todos, el pobre no tiene derecho, el jodido no tiene derecho. Esperaré tranquilo el día que me pongan pal de kilos en la emisora, en mi carro o en mi casa, nunca en una maleta en el aeropuerto porque siempre ando con maletas de mano, nunca tiro nada por abajo. ¡¡Qué lástima tengo de República Dominicana!! … Qué pena de mi país señores!! No voy a joder con política, este lunes mandaré una carta a mi partido @pldenlinea para que me saquen de la boleta de votación de precandidato a diputado. Que se salve quien pueda en este país”, fue el mensaje que el influencer colgó en su cuenta de Instagram.

Manifestación. Pero la “indignación” de Alofoke no se quedó solo en decir que se retira de la política, sino que convocó para este martes a las 10:00 de la mañana frente a la Procuraduría General de la República para protestar contra el accionar de las autoridades.

“Cuantas madres hay visitando sus hijos que están presos por prácticas como esta…Si tú quieres me acompañas. Yo estaré ahí. Por esa gente inocente que está presa”, resaltó Matías, quien seguido hizo un llamado a los artistas a ponerse los pantalones y usar el liderazgo que le ha dado el pueblo.

Este es el video con sus declaraciones:

Detalles del caso. La DNCD decidió suspender toda la dotación de Villa Vásquez, Montecristi e iniciar un proceso investigativo en contra de los agentes que salen en video poniendo drogas en la barbería de esa localidad.

También, el presidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés ordenó el traslado a la sede central de los involucrados para ser interrogados.

Asimismo, el Ministerio Público dio a conocer que fue suspendida temporalmente Carmen Lisset Núñez, quien sale realizando el allanamiento con los miembros de la DNCD.

Audiovisual de cuando ponen la droga:

Habla joven que estaba en barbería. El joven Juan Daniel Disla, quien sale en el video lanzando “algo” a un zafacón, explicó que fue enviado a la barbería por los agentes de la DNCD y la fiscal Carmen Lisset Núñez a poner la droga.

Según sus declaraciones el pasado viernes se reunió con los agentes del organismo antinarcóticos, quienes le pidieron que cometiera la acción.

Además, el joven responsabilizó a los agentes de la DNCD y la fiscal de cualquier cosa que le pase, tanto a él como a su familia.