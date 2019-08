Videos: Así era la vida de lujo de César El Abusador, acusado del ser cabecilla de red de nacotráfico y lavado de dinero

La periodista Nuria Piera hizo una radiografia de cómo se manejaba la red de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, acusado por la Procuraduría General de la República y las autoridades estadounidense de ser el cabecilla de una poderosa red dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.

Durante el programa Nuria que se trasmite los sábados por Color Visión, la veterana comunicadora mostró, además de como se manejaba la red delictiva, la vida de lujo que mostraba en las redes sociales su líder.

Video 1



Entre los audiovisuales que publicó César El Abusador, hay donde muestra la cantidad de relojes de marca que tenía valorados en varios millones de pesos.

También, hay videos de sus lujosas propiedades, en donde el mismo Peralta, detallaba las diferentes áreas, así como los muebles carísimos que tenían.

Video 2

He de resalta que durante sus grabaciones El Abusador resaltaba que lo hacía no “para echar vaina, pero quería demostrar que era rico de verdad, no de mentira”.

Además, la periodista Nuria entrevistó a varios expertos que analizaron el modo de actuar de César.

Video 3

Otras de las revelaciones mostrada por Piera fue la evolución de El Abusador, de cómo pasó de ser un microtraficante al narco “más importante” actualmente en el país.

Codeado con personalidades. Como es sabido El Abusar está casado con Marisol Franco, hermana de Berlinesa Franco, actual directora Instituto Nacional para la Primera Infancia (Inaipi).

Video 4

En video mostrado en Nuria, se puede ver a la funcionaria cantando junto al artista Sergio Vargas, en un supuesto cumpleaños de César.

De igual forma, en la celebración fue captado Franklin Franco, el padre de Berlinesa y Marisol, un reconocido narco de los años 80.

Video 5