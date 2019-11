Videos: Con estas palabras Danilo Medina da último adiós a su padre

El presidente Danilo Medina expresó hoy durante el acto de sepultura de los resto de su padre, don Juan Pablo Medina, que de él aprendió a conocer la necesidades del campo y fue esa razón que lo motivo a realizar las Visitas Sorpresa.

“Un hombre de entrega total, con él aprendí a conocer las necesidades del campo dominicano. Y lo que son mis visitas sorpresa se debe a lo que viví con papá”, indicó el mandatario.

Señaló además que “con las visitas sorpresas estoy honrando lo que aprendí con papá. Yo sabía que los hombres del campo eran personas honestas, comprometidas, que lo único que querían eran oportunidades para producir”.

También expresó que de él aprendió el valor del trabajo y el respeto a los hacia los demás. “Mi padre amaba a los demás, no importaba si lo conocía o no, el me inculcó valores que lo he seguido toda mi vida, especialmente el valor del trabajo y el respeto a los hacia los demás”, indicó el mandatario.

“Yo quiero decirle a mi familia que en medio del dolor deben sentir un fuerte orgullo por papá, papá fue un hombre íntegro, trabajador, humano con una profunda fe cristina”, agregó Medina.