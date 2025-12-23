Resumen 2025
"El sector salud en la República Dominicana cierra el 2025 marcado por la creciente privatización"
El especialista explicó a periodistas de Hoy Digital que, durante el año —ya en su recta final—, los indicadores de salud también continuaron en niveles preocupantes.
“El Gobierno pasado y este han hecho inversiones, pero ¿qué ha venido pasando? Van y los inauguran, algunos hasta los inauguran hasta tres veces, para que lo sepa la población... pero los inauguran incompletos”.
¿Un colapso silencioso? Cómo concluye el 2025 para la salud dominicana
Ninoska Cuevas