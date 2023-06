Viejas Glorias Runner concluye gira de entrega de obsequios a las madres 2023

En el marco de las actividades de la Gira de las Madres, la Fundación Viejas Glorias Runner se trasladó al municipio de Bayaguana como destino final para hacer entrega de regalos a madres ex atletas y atletas activas en el deporte.

La actividad estuvo encabezada por una delegación de la junta directiva de la fundación, entre ellos José Paulino, presidente, Esmerlin Rubio Matos, vicepresidente y Joaquín Mojica Mateo, primer vocal, quienes fueron recibidos por la ex atleta y entrenadora de Bayaguana Rosa Tiburcio, alias Kika, la cual expresó su agradecimiento por el apoyo de la fundación.

“Esta es la segunda vez que la fundación me distingue como exatleta, nos sentimos regocijadas y emocionadas, no sabemos cómo agradecer y expresar lo que la Fundación Viejas Glorias Runner hace por nosotras”, expresó Tiburcio.

De su lado, el presidente de la fundación VGR Paulino informó que la actividad concluye la gira de reparto de obsequios que realizaron durante el mes de mayo motivo al día de las madres.

“Nuestra fundación seguirá apoyando no sólo a las madres que fueron atletas, sino también a todos los ex atletas que necesiten una mano amiga, no descansaremos hasta lograr que sus hazañas en sus tiempos de glorias representando al país sean reconocidas por el Estado Dominicano, esa es nuestra meta”, aseguró.

La actividad finalizó a las 3:30 pm con lluvias de aplausos y abrazos de las madres hacia los miembros de la fundación VGR.

Las otras provincias visitadas por la fundación durante su gira fueron San Cristóbal, Santo Domingo, entre otras.