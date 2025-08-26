Viene boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift, con una joya de compromiso valorada en aproximadamente 550 mil dólares, le dio el “sí” al jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, para sellar próximamente su amor en el altar.

La artista compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes adornadas con flores, acompañadas del mensaje: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”

(“Tu profesora de inglés y tu instructor de gimnasio se van a casar”), una frase que ha encantado a sus seguidores por su tono divertido y romántico.