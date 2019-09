Viernes 06 de septiembre, 2019

8:00 a.m. Elecciones del CDP. SEDE CDP, Feria.

Visita Hipólito Mejía a Juan Tomás Rodríguez. C/ Central no. 8, Los Guarícanos.

8:30 a.m. XIV Rueda de Negocios Compras del Estado. Ministerio de Defensa,

9:00 a.m. RP de Centrales sindicales. Hotel Barceló SD.

Misa por 54 años INDHRI. Iglesia Ntra. Sra. de la Paz.

10:00 a.m. RP presidente del Banco Caribe. AV. 27 de Febrero 208, El Vergel.

Visita PRM a JCE. sede JCE.

Convenio entre Alcadía SDE y Fundación Corea del Sur. Palacio Municipal SDE.

12:30 p.m. Acto aniversario independencia de Brasil. Hotel Real Intercontinental.

Almuerzo Cámara Americana con procurador Jean Alain Rodríguez. Hotel Gran Almirante, Santiago.

4:00 p.m. Encuentro de Gonzalo Castillo con comunidad. Polideportivo, San Pedro M.

Acto directiva Organización Derechos Humanos. Respaldo María Montes, La Zurza.