Viernes 15 de noviembre, 2019

8:30 a.m. Taller sobre Seguridad Contra Incendios. Hotel Intercontinental.

9:00 a.m. Ofrenda floral Movimiento Choferil MOCHOTRAN. Altar de la Patria.

Acto por Día del Chofer. PRSC, AV. Tiradentes, ens. La Fe.

RP Transportista CNTU. Rest. Vizcaya, Av, San Martín 42.

10:00 a.m. Inauguración academia Texas Rangers. KM 2, carr. Yubey, Boca Chica.

Entrega Centro Intervención Conductual. C/ 5ta. No. 6, Cristo Rey, San Juan.

Misa por 41 años Departamento Aeroportuario. Catedral, C/ Arz. Meriño.

2:00 p.m II Congreso de Ecología y Conciencia Ciudadana. Pabellón de la Fama, Centro Olímpico.

4:00 p.m. Exposición Johnny Brea. Comercial La Gloria.

5:00 p.m. Inauguración centro de convenciones. C/ Marcelo Simard 79, La Romana.

Congreso Confenagro. Hotel Bahía Príncipe, Bávaro.

6:00 p.m. Coctel Oficina. Defensa Pública. H. Sheraton.