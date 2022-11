Viernes Negro: ¿Cómo aprovecharlo al máximo?

Uno de los días comerciales más importantes del año ya está a la vuelta de la esquina, el Viernes Negro, y la llegada de este día significa que debes tener la billetera lista para comprar el o los productos que necesites o simplemente, los quieras.

Sin embargo, muchos comercios se aprovechan del desconocimiento de los consumidores, y venden sus artículos sin aplicar descuentos, fingiendo que sí lo hacen.

Por eso, a continuación te damos algunos consejos para que sepas cómo aprovechar el Viernes Negro al máximo:

1.- Recorrido previo

Antes que todo, la previsión es una obligación. Primero, porque todo el trabajo previo de búsqueda que hagas te ahorrará tiempo y dinero en el momento de comprar. Y, segundo, porque aunque la fecha del Black Friday, como también se le conoce, es el próximo viernes 25 de noviembre, muchos comercios adelantan su viernes negro una o varias semanas.

2.- Planifícate

Los mejores descuentos llegan, se van y quizá vuelven en unas semanas o meses. Por muchas ofertas que veas, no se debe realizar compras compulsivas. Lo mejor es definir las necesidades de compras que debe realizar a corto plazo. Se recomienda estimar el uso que va a hacer del producto y la inversión máxima que merece la pena realizar.

Según los expertos, no se puede gastar más de lo que no se obtiene en ingresos, por lo que la planificación es crucial para no cometer un error en viernes negro.

Le invitamos a leer: Viernes Negro en línea: Consejos para compras fáciles, rápidas y seguras

3.- Compara los precios

Una estrategia para acertar en una buena compra en el Black Friday está en estudiar los precios del mercado de un producto de interés antes del inicio de la campaña. Y es que, algunas marcas o empresas suben el precio de algunos productos estrella antes del Black Friday, por lo que al final algunas compras no llevan implícitos descuentos destacados.

Comparar los precios también se incluye a hacer un repaso del mismo producto por otros comercios antes de comprarlo, ya que es habitual que diferentes establecimientos rebajen los mismos artículos. De esta manera, comprarás el más económico.

4.- Revisa el descuento

Viernes Negro

Es fácil dejarse llevar por los grandes carteles donde se anuncian descuentos impresionantes, pero hay que revisar el precio y el descuento de forma exhaustiva para calcular bien la cantidad de dinero que te vas a ahorrar.

5.- Verifique la calidad

Cerciorarse del estado de los productos, debido a que algunas tiendas aprovechan para vender artículos con desperfectos es lo más prudente.

Si vas a comprar artículos electrónicos, o algún vehículo, es muy recomendable que vayas con alguien que tenga un amplio conocimiento del producto o los productos, para que sin alguno no funciona lo suficientemente bien, te lo hagan saber.

6.- Exige garantía

En días como el Viernes Negro, muchos comercios suelen eliminarle la garantía a un producto, o reducirla al 50%, sin embargo, no puedes dejarte llevar por el deseo de obtener el artículo, ya que pudiese ser que te estén vendiendo algo barato, pero que quizás no está en su mejor condición, por lo que la garantía es importantísima para garantizar una posible futura devolución.

7.- No compres de más

Si no necesitas algún producto, aunque esté en oferta, no lo adquieras, ya que ese dinero invertido puede usarlo en otra oferta que aparezca, sin embargo. ya habías invertido en algo innecesario.