Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber

  • Hoy
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reveló hoy que se mantiene en vigilancia a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde que posee un 50% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días.

En cuanto a las condiciones locales, el Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), amplia la advertencia para que en la costa Atlántica los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto, debido a fuertes vientos y olas anormales, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

Puede leer: El clima de esta semana del 6 al 10 de octubre en República Dominicana: pronóstico completo y recomendaciones

“Se instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables penetraciones costeras. En la costa caribeña, específicamente desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, permanecer en puerto por oleaje anormal”, indicó el COE.

En la costa caribeña, las condiciones siguen normales, pero en un sector desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, deben de permanecer en puerto.

En el informe del Indomet igual sugieren a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades recreativas, por posibles rompientes, mar de fondo y corrientes de resaca.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
6 octubre, 2025
Casi medio millón fue afectado por las lluvias
Casi medio millón fue afectado por las lluvias
29 septiembre, 2025
Aguaceros seguirán en el sur, este y norte
Aguaceros seguirán en el sur, este y norte
29 septiembre, 2025
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
28 septiembre, 2025
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
28 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo