Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reveló hoy que se mantiene en vigilancia a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde que posee un 50% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días.

En cuanto a las condiciones locales, el Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), amplia la advertencia para que en la costa Atlántica los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto, debido a fuertes vientos y olas anormales, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

“Se instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables penetraciones costeras. En la costa caribeña, específicamente desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, permanecer en puerto por oleaje anormal”, indicó el COE.

En la costa caribeña, las condiciones siguen normales, pero en un sector desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, deben de permanecer en puerto.

En el informe del Indomet igual sugieren a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades recreativas, por posibles rompientes, mar de fondo y corrientes de resaca.