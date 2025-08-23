¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantiene una estrecha vigilancia sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una vaguada, ubicada a varios cientos de kilómetros al norte de las Antillas Menores.

Según el organismo, este sistema presenta un 80 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, mientras que la probabilidad de formación durante los próximos siete días se eleva a 90 %.

Indomet precisó que la evolución de esta área de aguaceros es monitoreada de cerca por sus especialistas, dado el nivel de desarrollo que muestra.

Además, el organismo advirtió sobre otra zona de inestabilidad en el Atlántico Tropical Central, donde una onda tropical genera aguaceros y tormentas eléctricas. Este fenómeno presenta 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 % en los próximos siete días, por lo que también se mantiene bajo observación.

