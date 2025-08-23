¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación

  • Hoy
¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantiene una estrecha vigilancia sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una vaguada, ubicada a varios cientos de kilómetros al norte de las Antillas Menores.

Según el organismo, este sistema presenta un 80 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, mientras que la probabilidad de formación durante los próximos siete días se eleva a 90 %.

Indomet precisó que la evolución de esta área de aguaceros es monitoreada de cerca por sus especialistas, dado el nivel de desarrollo que muestra.

También puede leer: Nicolás Maduro convoca a jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas»: conoce los detalles

Además, el organismo advirtió sobre otra zona de inestabilidad en el Atlántico Tropical Central, donde una onda tropical genera aguaceros y tormentas eléctricas. Este fenómeno presenta 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 % en los próximos siete días, por lo que también se mantiene bajo observación.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación
¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación
23 agosto, 2025
Calor sofocante en RD: el polvo del Sahara intensifica las altas temperaturas
Calor sofocante en RD: el polvo del Sahara intensifica las altas temperaturas
21 agosto, 2025
Fenómeno atmosférico tiene un 60% de desarrollo ciclónico: ¿representa peligro para RD?
Fenómeno atmosférico tiene un 60% de desarrollo ciclónico: ¿representa peligro para RD?
19 agosto, 2025
Huracán Erin categoría 3: zonas que serán más afectadas en RD por los efectos indirectos
Huracán Erin categoría 3: zonas que serán más afectadas en RD por los efectos indirectos
19 agosto, 2025
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

Entendiendo la política

Entendiendo la política

Esperando a Vermeule

Esperando a Vermeule

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo