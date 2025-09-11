Policía NYC vigila túneles y puentes ante amenaza terrorista

  • Ramón Mercedes
Nueva York. La Policía de esta ciudad vigila túneles y puentes ante una posible amenaza terrorista contra algunos de los cruces del East River en Down Town, Manhattan.

Los neoyorquinos, entre ellos miles de dominicanos, durante sus desplazamientos nocturnos, especialmente al cruzar puentes y túneles, podrían notar una mayor presencia policial. Como cada año por estas fechas, estamos monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial a la infraestructura NYC.

La comisionada, Jessica Tisch, declaró: «Estamos monitoreando las amenazas contra la infraestructura crítica de NYC, incluyendo puentes y túneles que conectan Queens con Manhattan.

«Como siempre, nos tomamos todas las amenazas muy en serio y colaboramos con nuestros socios federales a través de nuestro grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo en la investigación».

Lee más: Luis Abinader dice que «el sargazo es una seria amenaza para vida marina»

Tisch también dijo que estaba «basado en informes de amenazas, que generalmente aumentan en esta época del año cerca del aniversario del 11 de septiembre, la Asamblea General de la ONU y las altas festividades judías».

La Gran Manzana se prepara para recordar este jueves el 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre 2001, un atentado que aún hoy suma nombres a la lista de víctimas, que mueren afectadas por enfermedades respiratorias.

Casi 3.000 personas, entre ellas decenas de dominicanos cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda estrelló dos aviones en las Torres Gemelas, más uno en el Pentágono y otro en Pensilvania.

