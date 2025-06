Villa Altagracianos, FEU y UNEV: Más allá de la religión

Tiempo atrás visité el municipio de Villa Altagracia y estando sentado en un hermoso salón de conferencia llegaron a mi mente muchas frases que estaban registradas en las celdas de mi mente, enunciados como:

“¡Cuidado!, en Villa Altagracia hay una huelga que no nos permite transitar. ¡señores!, ¡Villa Altagracia se está quemando!, ese pueblo no es fácil”. Expresiones como esas, sin yo percatarme, me impregnaron un estereotipo el cual me llevó a pensar en Villa Altagracia como un municipio perdido, sin destino, abandonado y olvidado. Quiero confesar de forma pública y a través de este medio de comunicación que yo estaba equivocado y con una percepción basada en un contexto distorsionado.

Cuando vamos a operar en el terreno social y municipal, debemos tomar mucha precaución para no caer en una falacia sociológica, condenando desaforadamente a un segmento de la población; muchos de nosotros no entendimos lo siguiente: que los valores universales no son simplemente poemas o metáforas, realmente los valores son la causa por la cual vivimos, y también por los que defendemos y luchamos sin reservas; es que esos valores ya estaban en el corazón de cada Villa Altagraciano(a), ellos lo manifestaron e identificaron dentro de una realidad social cargada de precariedades, en Villa Altagracia se entendió que los valores son consustanciales e inherente en cada ciudadano y lo que antes veíamos como huelgas, gritos, simplemente eran una muestra de esos valores que estaban bajo una presión deshumanizante. Hoy entendemos que los Villa Altagracianos interiorizaron la importancia de la igualdad y la libertad, dos elementos esenciales en la doctrina de la democracia.

Y es justamente en el contexto de Villa Altgracia donde me invitaron a través de la Fundación Evangélica Universitaria (FEU), para ser parte de un proyecto y proceso transformacional, llamado: “Educando En Valores Para Transformar Nuestra Nación”. Este proyecto y proceso está dirigido por la visionaría Vianela Pineda, la cual ha traído a la FEU y a la UNEV una esencia transformadora que se desliza mas allá de una estructura física; a sus ideas fructíferas se le suman la vice rectora de turno de dicha universidad, Cándida Jaquez Lebrón y el director de JCS y miembro de Restitución, Samuel Reyes Raposo; y otros más. Todos ellos creando una sinergia transformadora. Lo más impactante de ese día fue ver llegar una masa crítica de profesores, orientadores y psicólogos de los centros educativos, con mucha energía y pasión, operando todos desde Villa Altagracia, aportando lo mejor de ellos, trabajando en equipo, practicando las técnicas y herramientas de comunicación para poder ejercer con más efectividad la promoción de los valores que transforman a la sociedad dominicana.

Simplemente estoy escribiendo la transformadora experiencia que palpé en Villa Altagracia. Lo que deseamos transmitir es que aún existen reformadores, personas que activan los valores -los valores son consustanciales, coexisten, pero deben ser activados- aún existe la chispa divina en los seres humanos y debemos identificarla y promoverla a través de los valores universales, digo universales porque trascienden a las etnias, a los credos, y de hecho, anteceden a las estructuras sociales.

Este artículo no es un ejercicio intelectual, es un aplauso a la labor que está ejerciendo a nivel nacional este grupo de personas de la FEU, dirigida por el señor Bernabé Mañon; y la UNEV, representada por doctor Rafael Reyes, rector de dicha entidad. También aplaudimos a los Villa Altagracianos por convertirse nuevamente en los protagonistas de los cambios que fortalecen su propio municipio. Y un reconocimiento a la MESCyT, como órgano del Poder Ejecutivo, en la educación superior, la ciencia y la tecnología, por invertir de forms sabía en este proyecto. Los valores no son frases motivadoras, son realidades abstractas que actúan de forma pasiva, creando una metanoia en lo más profundo del

ser humano. Estoy seguro, que es por eso que las naciones que han tenido éxito están fundamentadas en los valores y no solo en las ideologías políticas.