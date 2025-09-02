En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se roban hasta los perros

  • Melissa Correa
“Ni los perros se pueden dejar afuera”, así de impactantes están los atracos en el sector de Villas Agrícolas, donde sus residentes aseguran que la delincuencia se ha convertido en el pan de cada día.

Juan Girón, mecánico de la zona, dijo que “a uno le arrebatan la cartera todos los días, de a dos y de tres.”

Mientras, que Gira Paulino, con gran frustración aseguró que ni dentro de sus casas están seguros.

“Aquí se te roban la luz y si dejas el bombillo afuera también se lo llevan. De unos meses para acá esto está terrible”, argumentó.

“No importa que tú vivas en una segunda, cuarta o quinta, van y se te roban los perros. Tú dejas el perro mal puesto y se lo roban”, añadió.

Rellita Pérez, quien reside en la intersección de las calles Aníbal de Espinosa (antigua 28) y Moca, reveló que a su hermana le robaron hasta el contador.

“Ahí (señalando la casa de al lado) le robaron el contador a la hermana mía, los ladrones acabando y los policías dicen que están trabajando, pero ellos no están trabajando nada”, puntualizó.

“Por aquí están acabando los ladrones”, vociferó.

Una verdad a todas luces

Rosaura Pérez deja salir una verdad amarga pero cierta: “La delincuencia está arrasando por aquí pero hay que callarse la boca porque no se sabe quiénes son. Hay que estar tranquilo».

Las quejas se repiten en cada esquina y la molestia colectiva en cada paso que daban los periodistas del Hoy se sentía cada día más.

04
05

Los motoristas son el terror

Steven Marte, motorista del sector, contó que vive con miedo al pasar por algunas calles del sector.  

“Yo ando con el acelerador hasta abajo porque si me paro me puedo topar con un ladrón”, enfatizó.

También, lamentó que muchos pasajeros no quieran sus servicios porque viven con el temor de ser despojados de sus pertenencias.

«A veces debo quitarme el casco de la cabeza, para poder conseguir clientes porque ellos me ven cubierto y creen que soy uno de ellos (desaprensivos)», explicó.

El reclamo colectivo: «Más policías por favor»

Ciudadanos piden a las autoridades que envíen más agentes policiales para que la paz vuelva a sus hogares.

“Hay que poner más patrullaje, por favor”, suplicó Marte.

