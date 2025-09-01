Villas Agrícolas: Conozca la historia del hombre que levantó a su familia con una llave inglesa y mucha fe

  • Melissa Correa
Villas Agrícolas: Conozca la historia del hombre que levantó a su familia con una llave inglesa y mucha fe

Entre piezas de mecánica, carros dañados y la grasa, Juan Girón, nos abrió las puertas de su corazón para compartir una historia de lucha y perseverancia.

Mientras el sol le daba en la cara debido a su improvisado taller, no dudó en confesar que ha logrado cumplir uno de los sueños más grandes de cualquier padre: ver a sus hijos crecer por el buen camino.

«Yo he pasado la mil y una», así comenzó a narrar su historia de vida, con una mezcla de orgullo y nostalgia, mientras ajustaba la goma de uno de los vehículos que arreglaba.

Su voz, firme pero cargada de vivencias, daba testimonio de años de sacrificio, noches en vela y jornadas que parecían no tener fin.

Girón relató que, con esfuerzo y la fe puesta en Dios, ha podido sacar adelante a sus 11 hijos, a quienes considera su mayor tesoro.

«Son 11 con los de crianza: cuatro míos, biológicos, y los otros son de las mujeres que he tenido. Pero yo se los crío, así que son míos todos», explicó.

Juan aseguró que la mecánica no solo le ha dado el sustento, sino también la oportunidad de enseñar a sus hijos el valor del trabajo honesto y la responsabilidad.

El motor de su vida

Para él, la mecánica fue el motor que lo mantuvo a flote para poder sostener a toda su familia.

«Yo he pasado de todo, hambre, frío y falta de sueño pero los pude echar para adelante y los vi crecer», aseguró.

Juan nunca se rindió y manifestó que gracias a realizar este trabajo ha podido alimentar, vestir, educar y guiar a sus hijos.

«Mis hijos están bien, salieron buenos y la mayoría son cristianos”, comentó.

El fruto de su esfuerzo

Hoy tiene la suerte de disfrutar de sus 26 nietos y presume de que se puede vivir con poco, sin hacer lo malo y con dignidad.

“Dios me ha ayudado ahí, no me puedo quejar”, concluyó.

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

