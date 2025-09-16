El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la escogencia de la Vilma Hortensia Morillo Vásquez, quien sustituye al renunciante diputado Agustín Burgos, representante de la Circunscripción 1 de la provincia La Vega.

La decisión fue aprobada a solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de una carta firmada por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general de la organización política.

La terna fue presentada por el vocero del bloque de diputados del PRM, Amado Díaz, quien explicó que la terna presentada, además de Vilma Hortensia Morillo Vásquez, la integraban Nelly Evangelista Concepción Alejo y Lourdes Claritza Ángeles Marmolejos.

La nueva diputada de la Cámara de Diputados logró una votación de 148 votos y de esa forma elevó a 71 la representación femenina en la Cámara, un récord histórico para ese órgano legislativo.

Una vez fue votada para representar a la provincia de La Vega, Vilma Hortensia Morillo Vásquez fue acompañada por una nutrida comisión, para ser juramentada como diputada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados Dharuelly Leany D´Aza Caraballo procedió de inmediato a colocarle la insignia pin que llevan todos los legisladores en su traje.

La nueva diputada agradeció al Partido Revolucionario Moderno, a sus electores y al presidente de la República Luís Abinader, asumiendo el compromiso de continuar legislando a favor de su provincia y de la República Dominicana.

“Me comprometo a continuar los trabajos legislativos a favor de la Vega y de mi país, defenderé a la mujer, a la juventud, los envejecientes y las personas vulnerables que necesitan de mí, estaré siempre a su disposición” expresó la juramentada legisladora.

Asimismo, agradeció al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco por ser un gran defensor de la democracia y de la labor legislativa.

Vilma Morillo Vásquez

Quién es Vilma Hortensia Morillo Vásquez

Morillo Vásquez ha desarrollado una sólida trayectoria profesional y comunitaria. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Politécnico Femenino Mercedes Morel, y posteriormente cursó la carrera de Secretariado Técnico en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

En el ámbito laboral, inició su experiencia en el bufete de abogados Máximo Ramírez y Asociados, en La Vega, y actualmente se desempeña como supervisora de Aduanas.

Además, se ha destacado por sus labores comunitarias en beneficio de la niñez y los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en la zona sur de la provincia La Vega, lo que le ha permitido ganar el reconocimiento y aprecio de la sociedad vegana.