“Vinagre de Manzana”: el caso de la influencer australiana que fingió un cáncer, ganó millones y nunca enfrentó prisión

Vinagre de manzana (Apple Cider Vinegar) es una nueva serie de Netflix protagonizada por Kaitlyn Dever que narra la historia de Belle Gibson, la influencer australiana que construyó un imperio de bienestar basado en una mentira.

Creada por Samantha Strauss y dirigida por Jeffrey Walker, la producción explora cómo Gibson engañó a miles de seguidores al afirmar falsamente que había curado su cáncer terminal con métodos naturales.

La joven ganó notoriedad en la década de 2010 al compartir su supuesto testimonio en redes sociales. Bajo el usuario @healing_belle, aseguró haber sido diagnosticada con cáncer cerebral terminal a los 21 años y haberse curado sin recurrir a la medicina convencional, sino con una dieta basada en frutas y verduras.

Su historia atrajo a una gran audiencia y la llevó a desarrollar la aplicación The Whole Pantry y un libro de cocina con el mismo nombre. Sin embargo, como descubrieron los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, todo era un engaño.

Strauss explicó que su inspiración para la serie surgió tras leer el libro The Woman Who Fooled the World, escrito por Donelly y Toscano.

“Vi la entrevista de Belle en 60 Minutes en 2015 y, como muchos, me sorprendió su incapacidad para admitir que había mentido sobre tener cáncer”, dijo a la revista Rolling Stone.

Las dudas sobre Gibson comenzaron en 2014, cuando promocionaba su libro. Medios locales en Sídney informaron que varias organizaciones benéficas a las que aseguraba haber donado dinero nunca recibieron los fondos.

Cabe destacar que, la investigación periodística descubrió que Gibson había ganado “medio millón de dólares en menos de dos años” con The Whole Pantry. Asimismo, tenía un estilo de vida lujoso: rentaba una casa de playa de un millón de dólares, conducía un BMW y utilizaba ropa de diseñador.

Poco después, los periodistas revelaron que Belle Gibson nunca tuvo cáncer. Pese a la evidencia en su contra, ella insistió en que había sido mal diagnosticada en 2009.

En una entrevista con Australian Women’s Weekly en 2015, Gibson admitió que todo era falso. “Nada de esto es cierto”, declaró. Ese mismo año, en 60 Minutes Australia, afirmó que planeaba decir la verdad, pero Beau Donelly y Nick Toscano la descubrieron antes.

Durante la entrevista, la presentadora y reportera Tara Brown reveló que Gibson también había mentido sobre su edad. Aseguraba tener 26 años, pero en realidad tenía 23.

En 2017, el Tribunal Federal de Melbourne la declaró culpable de hacer afirmaciones engañosas sobre donaciones a organizaciones benéficas y la multó con 410 mil dólares australianos.

Entre 2020 y 2021, la Oficina del Sheriff de Victoria incautó la vivienda de la influencer para recuperar multas impagas, cuyo monto, incluidos intereses, superaba el medio millón de dólares. Según la Australian Broadcasting Corporation, hasta este año no se ha confirmado si ha pagado la multa.

El caso de Belle Gibson ocurrió en medio de la creciente desconfianza en la industria farmacéutica y la proliferación de contenido de salud que ha permitido a influencers monetizar con sus experiencias personales.