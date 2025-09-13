Vingeggard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta a España

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.

Vingeggard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3h.56.23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.

El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.

Este domingo se disputa la vigesimoprimera y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros.

Vingegaard: «Ganar en la Bola del Mundo es especial»

Vingegaard se mostró muy feliz con la victoria en «una cima especial como la Bola del Mundo», que le proclama como virtual ganador de la 80 edición de la Vuelta a falta de una jornada de trámite.

El doble ganador del Tour de Francia añadirá a su palmarés la tercera grande después de tres semanas de competición, en las que ha logrado tres triunfos parciales: en Limone Piamonte, Valdezcaray y Bola del Mundo.

«Quería ganar en Bilbao y en el Angliru, pero la Bola del Mundo también es un lugar especial. Siendo sincero, me sentí mejor que en los anteriores finales en alto, así que estoy contento de cómo me ha ido en esta etapa decisiva y con el rendimiento del equipo en toda la Vuelta», comentó.

Vingegaard (Hillerslev, 28 años) superó el fuerte ritmo de sus rivales en la subida a La Bola del Mundo, y atacó para ganar a 1,2 km de la cima.