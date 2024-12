Vinicius Jr. gana el premio The Best FIFA 2024 al mejor futbolista del mundo

Vinicius Junior ha sido nombrado como el mejor jugador del mundo la temporada pasada. Así lo ha decidido la FIFA en la gala celebrada en Doha, donde se encuentra el Real Madrid antes de jugar el partido de la Copa Intercontinental contra el Pachuca mexicano. El brasileño ha asistido a la gala para recibir el premio The Best en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Vinicius ha cogido el relevo de Leo Messi, último ganador del The Best, y se ha alzado con el premio por primera vez en su carrera. A sus 24 años, es el primer galardón importante en el plano individual que gana el brasileño después de haberse quedado a las puertas de levantar el Balón de Oro, donde terminó en segunda posición.

El brasileño se ha impuesto a jugadores como Rodri, Kroos, Mbappé e incluso Leo Messi. El argentino ha estado nominado tras su primera temporada en el Inter Miami donde terminó con once goles y cinco asistencias. El exjugador del Barça es quien más veces ha recibido este galardón (3), por encima deCristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes culminan el podio con dos premios The Best.

El delantero del Real Madrid es así reconocido como el mejor jugador del mundo dentro de los parámetros que marca la FIFA. Detrás de ese galardón queda una temporada en la que el 7 del Madrid fue capital en la conquista de la Liga, la Champions y la Supercopa de Europa.

En todo ese camino fue en la Liga de Campeones el torneo en el que más impacto tuvo Vinicius. Suyo fue el gol que sacó al Madrid de un aprieto ante el Leipzig en en octavos. Los dos del Madrid en la ida de las semifinales, en Múnich ante el Bayern. Y el que cerró el 2-0 ante el Borussia Dortmund en la final de Wembley. Dos finales de Champions ha jugado el carioca y en las dos ha sido decisivo con goles. Además, a lo largo de 2024 comparte con Lewandowski, Raphinha y Kane el trono de máximo goleador de la Champions en el año natural: nueve goles cada uno de ellos.

En el acto mayormente telemático, Vinicius tomó la palabra en el escenario para dar las gracias por el premio: «Muchas gracias. No sé por dónde comenzar. Era imposible pensar llegar aquí. Crecí en un mundo de pobreza, de crimen organizado,Es para todos los niños que crecen en ese mundo. Doy las gracias a todos los que me votaron. A mi familia, al club, a mis compañeros, a Carletto, que siempre me ayuda. A todos los que le ayudaron a cumplir mi sueño. Espero estar en el Madrid muchos años, porque es el mejor club del mundo. Al Flamengo. A los compañeros de mi selección. Y a mi país, que siempre me apoya en mi lucha», agregó.

