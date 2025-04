Volvieron al país a disfrutar de su retiro y murieron en el Jet Set: la historia de los padres de Esther

Tres días después del colapso del Jet Set, donde murieron 221 personas, el ambiente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) sigue siendo de angustia y desesperación. Entre los rostros que esperan una respuesta, está el de Esther López.

Desde que se enteró de la tragedia, Esther llegó desde Nueva York en el primer vuelo que pudo conseguir vía Punta Cana, directamente hacia Santo Domingo. Desde entonces, no se ha movido del INACIF. Busca a sus padres, Gloria y Homero García, quienes fallecieron en el incidente.

Esther López lleva tres días en INACIF sin ninguna respuesta del cuero de sus padres luego de la tragedia del Jet Set. Foto/Alexis Monegro.

“Vinieron recientemente retirados a gozar de este país, porque este país es de nosotros, somos dominicanos, pero la verdad no se puede oscurecer”, relató con firmeza.

Sus padres habían vivido 45 años fuera del país y regresaron en noviembre para pasar su retiro en la República Dominicana. Esther asegura que ha entregado fotos, documentos y ha completado todos los procesos, pero aún no recibe ninguna información concreta.

Gloria y Homero García murieron en el colapso del Jet Set

“Por favor, no nos sigan diciendo lo mismo: ‘ven mañana’. Ok, estamos aquí”, expresó con impotencia.

“Ya no puedo más, esa lista la estoy viendo desde el lunes, desde el lunes los mismos nombres”.

Frente al cansancio y la frustración acumulada, Esther alzó la voz: “Aquí el que nada tiene, nada vale, estamos hartos”, gritó, provocando el aplauso de las demás familias presentes.

Personas en INACIF en espera de respuesta de sus seres queridos tras la tragedia en Jet Set. Foto/Alexis Monegro.

“¡Basta! Por favor que venga alguien, no a sentarse en un aire. ¿Cuántos de ellos no han bebido agua, cuántos no han dormido, cuántos no tienen respuestas? Estamos cansados”, gritó.

Con la voz quebrada, reiteró su llamado: “La educación tiene un límite”, dijo al final.

El testimonio de Esther refleja el dolor de decenas de familias que, a más de 72 horas de la tragedia, siguen esperando poder despedirse de sus seres queridos con dignidad.

