Santiago. La Ley No. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, contempla una serie de regulaciones que si los ciudadanos respetaran y las autoridades sancionaran debidamente, las calles y avenidas no fueran tan peligrosas y por consiguiente, en el país se produjera menos incidentes y muertes por accidentes de tránsito.

A pesar de las señalizaciones de tránsito, los ciudadanos continúan comportándose como `chivos´ sin ley. Las autoridades no imponen las reglas y mucho menos educan a la población para ir dejando atrás la cultura de constantes violaciones cuando se conduce en las vías públicas.

Algunas de las disposiciones de la presente ley que se violan constantemente en el país y que las autoridades no actúan en consecuencia, son aquellas cuando los conductores estacionan sus vehículos en lugares prohibidos en las vías públicas, en franca violación al artículo 237 de la Ley 63-17.

Se ha hecho una práctica de mal gusto estacionar vehículos encima de las aceras, sobre un paso de peatones, paralelo en una calle de doble circulación y en una distancia a menos de cinco metros de los hidrantes.

Asimismo, se ha hecho costumbre el uso de bocina sin necesidad en las vías públicas, ocasionando ruidos innecesarios y contaminación sónica, en franca violación al artículo 227 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Todo conductor que viole esta disposición será sancionado con el pago de una multa equivalente a un (1) salario mínimo del que impere en el sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia que determine el reglamento de puntos. A pesar de que la ley lo estipula, nada se cumple en el país.

El párrafo de este artículo expresa, “El uso de bocina en la zona urbana será únicamente permitido cuando dicha alerta sea indispensable para evitar un accidente”.

La Ley 63-17, en su artículo 219, también sanciona a toda persona que se sitúe en la calzada o zona de rodaje de una vía pública con fin de hacer colectas de cualquier índole, distribuir propagandas de cualquier clase, vender u ofrecer para la venta productos, objetos o artículos de cualquier clase, entre otros.

Lastimosamente, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), solo detienen y sancionan a los conductores por no usar el cinturón de seguridad, por hablar por el teléfono celular mientras conduce, a los motoristas por la falta del casco protector y a los choferes de vehículos de cuatro ruedas que cruzan el semáforo en rojo.

En el país los choferes tanto del sector público y privado continúan conduciendo en estado embriaguez, se estacionan en lugares prohibidos, tocan las bocinas de manera exagerada, viajan sin las luces correspondientes del vehículo, mientras los motoristas circulan en su mayoría si casco protector, sin seguro ni licencia, y se pasean por los elevados, entre otras violaciones contempladas por la ley que al parecer solo tiene sentido en el papel.