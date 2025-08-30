Violación grupal en Santiago: ¿Qué sigue tras el arresto de los implicados?

Un caso de violación grupal contra una joven de 21 años ha sacudido a la comunidad de Villa González y ha encendido las alarmas en todo el país. Seis hombres fueron arrestados por presuntamente drogar, agredir sexualmente y grabar el ataque contra la víctima, cuyo estado emocional ha sido descrito como crítico por sus familiares.

El video del hecho circuló en redes sociales, lo que agravó aún más la indignación pública.

El Ministerio Público confirmó que los acusados fueron identificados y están bajo custodia, mientras se prepara la solicitud de medidas de coerción.

La fiscalía de Santiago ha declarado que se trata de un caso de “extrema gravedad” y que se aplicarán todas las disposiciones legales correspondientes.

¿Qué sigue en el proceso?

Los detenidos serán presentados ante un juez de instrucción para la audiencia de medidas de coerción. Se espera que el Ministerio Público solicite prisión preventiva, dada la gravedad del caso y el riesgo de fuga.

La investigación incluirá análisis forenses, revisión de dispositivos electrónicos y testimonios clave.

¿Qué establece la ley dominicana?

Según el Código Penal de República Dominicana, los implicados podrían enfrentar múltiples cargos:

Violación sexual agravada: De 10 a 20 años de prisión, con posibilidad de aumento si hubo uso de sustancias, violencia física o participación múltiple.

Asociación de malhechores: De 5 a 10 años de prisión si se demuestra que actuaron en conjunto para cometer el delito.

Difusión de contenido sexual sin consentimiento: De 2 a 5 años de prisión, según la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Uso de sustancias controladas: Si se confirma que la víctima fue drogada, podrían enfrentar cargos adicionales bajo la Ley 50-88 sobre drogas.

Al respecto abogado penalista Amadeo explicó Peralta, el delito de violación está sancionado con penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes. Sin embargo, cuando el acto incluye elementos de tortura y barbarie, la condena puede ascender hasta 30 años de reclusión mayor.

“El Código Penal prevé penas de hasta 40 años de prisión en casos de extrema gravedad, y cuando se aplica el cúmulo de penas, estas pueden alcanzar los 50 años, conforme a lo establecido en la legislación vigente”, indicó el jurista.

Organizaciones feministas, comunitarias y de derechos humanos han convocado vigilias y manifestaciones en Santiago y Santo Domingo, exigiendo justicia y protección para las víctimas de violencia sexual.

La comunidad de Villa González ha expresado su repudio y ha pedido que se refuercen las políticas de prevención y educación sexual.