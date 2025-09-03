Violación grupal en Villa González: ¿cuál es el estado emocional de la víctima?

El abogado de la joven de 21 años, presuntamente abusada sexualmente por seis hombres en Villa González, quienes habrían grabado el hecho y difundido las imágenes en diversas plataformas digitales, informó este miércoles que el estado emocional de su clienta está muy deteriorado.

«No quiere que su rostro siga siendo evidenciado en las redes sociales; está destruida en términos nerviosos y muy avergonzada ante una sociedad que, en gran parte, lo que ha hecho es revitimizarla», aseguró el jurista José Martínez Brito tras ser preguntado al respecto por miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Santiago.

Mientras que, según afirmó, no percibió ningún signo de arrepentimiento por parte de los imputados, algo que considera normal, ‘porque una persona que comete ese tipo de abusos no tiene empatía’.

«Sí pude percibir, hasta sonrisas, en algunos de ellos, en el momento en que se estaba reflejando los videos (durante la audiencia de conocimiento de coerción)«, pronunció el abogado querellante.

De igual forma, Martínez Brito precisó que las investigaciones sobre el caso, a cargo del Ministerio Público, tomarán su tiempo y que también requieren del «rastreo de la fuente de los audiovisuales».

Los procesados

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), quienes llegaron al tribunal esposados y custodiados por miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), así como de la Policía Nacional.

En contra del grupo, el Ministerio Público solicita prisión preventiva bajo los cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante medios electrónicos.

El órgano persecutor, además, pide al tribunal que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, a la posibilidad de incorporar a otros y a la variedad de imputaciones.

Acusación

De acuerdo al expediente acusador, el crimen ocurrió el pasado marzo en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González, donde la víctima fue llevada bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

En el documento también se estable que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Investigan difusión del vídeo

El Ministerio Público solicitó al tribunal que autorice al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta tecnología de la Policía Nacional, vía el Ministerio Público, identificar el IP y origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

