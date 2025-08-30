La Policía Nacional informó que, tras un operativo de seguimiento en coordinación con el Ministerio Público, fueron arrestados la madrugada de hoy los últimos cuatro hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

El operativo fue encabezado por el general Juan Bautista Jiménez Reinoso, director regional Cibao Central, quien dispuso el despliegue de un contingente policial para ejecutar las órdenes de arresto emitidas contra los señalados.

Los detenidos son Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere, Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebe, Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras y Delfry de Jesús Rodríguez (a) Yiyo.

En relación al mismo caso, la tarde de ayer se había entregado en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo, el reconocido delincuente José Alfonso Rubiera Rodríguez, de 29 años, mientras que posteriormente hizo lo propio en Santiago, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), Edwin Manuel Castro Guzmán (a) Guaro.

La Policía Nacional reiteró que este caso se ha manejado con la máxima prioridad y ya los seis imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.