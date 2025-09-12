Violación grupal en Villa González: víctima será entrevistada en Cámara Gesell

La joven de 21 años que habría sido violada sexualmente por seis hombres en el municipio de Villa González, quienes grabaron el hecho y difundieron las imágenes en distintas plataformas digitales, será entrevistada en Cámara Gesell.

Así lo informó este viernes José Martínez Brito, abogado de la víctima, quien explicó que la decisión se tomó con el fin de que el Ministerio Público pueda contar con un anticipo de pruebas en contra José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

“Se determinó que se le hará una entrevista a la víctima en Cámara Gesell para de forma que el Ministerio Público pueda tener un anticipo de prueba», declaró el jusrista ante miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Santiago.

Imponen coerción

Martínez Brito, además, comunicó que la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a los acusados, medida que deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, en la provincia Valverde.

«Se puso una medida de coerción para cada uno de los imputados, de tres meses de prisión preventiva, que serán revisables», manifestó el abogado, al tiempo de adelantar: «En esos tres meses, el Ministerio Público y la parte civil constituida y querellante, representada por un servidor, vamos a solicitar que se mantenga la misma medida de coerción».

De igual forma, agregó que el tribunal también declaró el caso de tramitación compleja.

Los imputados

Confía en que el prófugo sea apresado

En cuanto al séptimo implicado en el caso, quien se encuentra prófugo, el defensor expresó su confianza en que este sea apresado y sometido a la justicia.

“Yo sé, y confío, en que las disposiciones del Ministerio Público van en direcciones a capturar esa persona y que responda por su responsabilidad en este caso», pronunció José Martínez Brito.

Los hechos

De acuerdo al expediente acusador, el crimen ocurrió el pasado marzo en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González, donde la víctima fue llevada bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

En el documento también se estable que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

