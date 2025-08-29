Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que se persigue activamente a seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.

Los acusados, identificados hasta el momento solo por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi, están siendo buscados de manera firme, ya que existen reportes de que se encuentran fuertemente armados.

El coronel Pesqueira exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren idónea, advirtiendo que la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), no descansará hasta ponerlos a disposición de la justicia.

