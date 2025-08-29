Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país

  • Hoy
Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país

Guetty Images

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que se persigue activamente a seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.

Los acusados, identificados hasta el momento solo por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi, están siendo buscados de manera firme, ya que existen reportes de que se encuentran fuertemente armados.

Puede leer: Suprema Corte de Justicia ratifica la pena de 5 años para Rosa Amalia Pilarte

El coronel Pesqueira exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren idónea, advirtiendo que la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), no descansará hasta ponerlos a disposición de la justicia.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país
Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país
29 agosto, 2025
Policía revela nuevos detalles sobre caso de la mujer descuartizada en Mao
Policía revela nuevos detalles sobre caso de la mujer descuartizada en Mao
27 agosto, 2025
Trágico final para «Bulin» y «Salcochao», implicados en asesinato del taxista en Moca
Trágico final para «Bulin» y «Salcochao», implicados en asesinato del taxista en Moca
15 agosto, 2025
Estado de emergencia en Haití: 1,520 muertes y un futuro incierto
Estado de emergencia en Haití: 1,520 muertes y un futuro incierto
12 agosto, 2025
Familias esperan respuesta muerte a manos agentes
Familias esperan respuesta muerte a manos agentes
4 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo