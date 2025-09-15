Violencia y difamación digital como vulneración de los derechos humanos

La violencia digital se ha convertido en una forma de agresión silenciosa, insidiosa, que atraviesa pantallas y dispositivos para instalarse en la vida cotidiana de miles de personas. No requiere contacto físico para dejar marcas: basta una publicación, una imagen manipulada, un comentario malintencionado para que el principal fundamento, principio y garantía de los derechos humanos —la dignidad— sea puesta en entredicho, en juego ante una audiencia invisible pero implacable, generando un daño que no se mide en golpes, sino en la destrucción de la honra, la intimidad, el derecho a existir sin miedo, el cuestionamiento y la duda de todo el que rodea al afectado.

En los últimos meses, la sociedad dominicana, ha sido testigo de procesos judiciales, investigaciones `periodistas, usos de redes sociales como tribuna de defensa y ataque, en relación a imputaciones, contra imputaciones que se han desarrollado en plataformas digitales, por el ataque a la dignidad, honra y buen nombre de numerosas personas, tanto figuras publicas como no conocidas, en nuestra entrega de hoy abordaremos de como esas situaciones conculcan y laceran los derecho humanos de quienes han sido Vulnerabilizados, POR ESAS SITUIACIONES desde aquí mí solidaridad con todo aquel víctima de esas situaciones.

En la República Dominicana, esta forma de violencia comenzó a tomar cuerpo cuando el morbo encontró en la divulgación de imágenes íntimas —por despecho, por venganza, por maldad— un espectáculo aceptado. Lo que antes era una agresión privada, condenada al silencio o al escándalo de pasillo, se convirtió en contenido viral. Desde entonces, el daño dejó de ser íntimo para volverse público, multiplicado por pantallas, compartido por desconocidos, legitimado por la indiferencia. El morbo se institucionalizó en los emails, chats y las primeras redes de publicación de imágenes con él, la violencia digital encontró su primer terreno fértil. Mujeres, periodistas, activistas y figuras públicas han sido blanco de campañas de difamación que no buscan debatir, sino aniquilar moralmente. Las redes sociales, lejos de ser espacios de diálogo, se han transformado en tribunales sin garantías, donde el anonimato y la viralidad dictan sentencia. Lo que antes se resolvía en los márgenes del chisme o la calumnia, hoy se amplifica desde un celular inteligente una cuenta falsa, o programas digitales sin ninguna regulación que premian la mentira y la vulgaridad, y penalizan la dignidad.

La publicación de imágenes sin consentimiento, los ataques coordinados, la manipulación de narrativas para deslegitimar denuncias o trayectorias, son apenas algunas de las expresiones de esta violencia. Y aunque la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología contempla sanciones por delitos informáticos, el marco legal sigue siendo insuficiente frente a una realidad que se mueve más rápido que la justicia. No existe aún una legislación que reconozca el ciberacoso con enfoque de protección a los grupos vulnerabilizados, ni protocolos claros para proteger a las víctimas en el ecosistema digital.

La difamación digital no es solo un delito: es una violación a derechos fundamentales. Frente a ella, la respuesta debe ser integral, con leyes claras, mecanismos de protección, campañas de sensibilización y una cultura digital que no tolere el odio como forma de opinión. La verdad digital no es solo una cuestión técnica: es un campo de disputa ética, política y simbólica que atraviesa los derechos humanos. En la era de los algoritmos, la verdad ya no se construye únicamente desde la evidencia, sino desde la visibilidad, la viralidad y la manipulación de narrativas. Y en ese terreno, los derechos humanos enfrentan nuevos desafíos.

Lo más grave es que esta violencia no solo afecta a quienes la sufren directamente. También genera miedo, autocensura, abandono del activismo, debilitamiento del debate público. La difamación digital vulnera derechos humanos fundamentales: el derecho a la honra, a la intimidad, a la libertad de expresión, a la participación política. Y lo hace en un contexto donde la verdad ya no se construye únicamente desde la evidencia, sino desde la viralidad, la manipulación y la repetición.

Frente a este panorama, urge una respuesta integral. No basta con castigar al agresor: hay que transformar el entorno. Se necesita una legislación específica que reconozca la violencia digital como una forma de agresión estructural. Se requieren campañas de sensibilización que desmonten la cultura del morbo y el odio disfrazado de opinión. Se deben crear mecanismos institucionales que acompañen a las víctimas, que les devuelvan la voz sin convertirlas en espectáculo.

La Corte Interamericana ha recordado que la libertad de expresión implica responsabilidades. Actuar de buena fe, respetar la dignidad ajena, contribuir al debate democrático. En la era de los algoritmos, defender los derechos humanos en lo digital es defender el derecho a existir sin ser borrado, manipulado o silenciado. Porque la verdad digital no puede depender de intereses privados ni de plataformas opacas. Debe construirse colectivamente, con memoria, con justicia, con respeto.

Y en ese esfuerzo, cada palabra cuenta. Cada denuncia, cada gesto de solidaridad, cada intento por devolverle humanidad a lo que el odio intenta convertir en mercancía. La violencia digital no es inevitable. Es una forma de poder que puede y debe ser confrontada. Con leyes, con ética, con ciudadanía activa. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la reputación de una persona, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir. Una donde la dignidad no se negocie. Una donde el silencio no sea la única salida.