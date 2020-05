Violentan vehículo de ejecutivo de periódicos Hoy y El Nacional

SANTIAGO.- Un ejecutivo de medios de comunicación denunció que desaprensivos violentaron su vehículo durante el mediodía del sábado, el cual estaba estacionado en un parqueo de un supermercado de esta ciudad, de donde cargaron con algunos equipos electrónicos y otras pertenencias.

Pedro José Pérez, administrador de la oficina de los diarios Hoy, El Nacional y El Día, en Santiago, dijo que su vehículo, un Toyota Camry, color blanco, fue vulnerado por los delincuentes en el estacionamiento del supermercado El Tesoro, en la avenida Juan Pablo Duarte.

Informó que tras el robo puso la denuncia ante los ejecutivos del establecimiento comercial, ya que en el parqueo hay colocadas varias cámaras de vigilancia.

“Señores comencé a laborar ya y al salir al mediodía fui al supermercado El Tesoro y al parecer al desmontarme del vehículo me abrieron una puerta o no sé si la alarma aunque me sonó el beeper que estaba activa, no cerró, me llevaron tres perfumes que tenía en la gaveta del centro entre los asientos delanteros, me sacaron todo lo que tenía en la gaveta del tablero y todos los estuches de lentes”, explicó.

Además, dijo que “todo lo que tenía ahí lo abrieron, me llevaron un medidor de aire electrónico de las gomas, dos juegos de destornilladores pequeños de precisión y un celular Avvio, de marca Claro”.

El ejecutivo de medios manifestó que solamente permaneció por 20 minutos en el establecimiento comercial, a donde se dirigió para adquirir seis artículos.

“Esto es el comienzo ya, hasta para ir a un supermercado será peligroso, no dejen nada de valor en los vehículos”, exhortó.

Pérez dijo que los ladrones van a incrementar su accionar en situación de tanta gente sin trabajo, debido a la crisis generada por el coronavirus, por lo que llamó la atención de las autoridades policiales para que redoblen la vigilancia en los lugares públicos.