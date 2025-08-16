Violento ataque en Cotuí: Disparos desde yipeta dejan un muerto y un herido

Cotuí, Sánchez Ramírez. — Un joven de 24 años murió tras recibir varios impactos de bala y otro resultó herido anoche en el sector Altos de la Batata de esta ciudad.

El occiso fue identificado como Rafael Matías, quien falleció aproximadamente a la una de la madrugada de hoy mientras recibía asistencia médica en el Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí.

De acuerdo con un informe suministrado por la División de Investigaciones Criminales (DICRIM), el hecho ocurrió en el sector Altos de la Batata a las 11:20 p.m. de este viernes.

La víctima mortal.

Mientras tanto, Tonni, de 18 años, fue herido en un pie y continúa ingresado en el mismo centro de salud, donde se recupera bajo la supervisión del personal médico.

Ambos jóvenes habrían sido tiroteados por individuos que se desplazaban en una yipeta negra, quienes luego emprendieron la huida.

En el lugar de la tragedia, los investigadores policiales recolectaban evidencias y monitoreaban cámaras de vigilancia próximas al área donde ocurrieron los hechos.

Según el parte policial, Rafael Matías y Tonni se desplazaban por una de las calles del sector Altos de la Batata cuando fueron atacados por desconocidos. Tanto la víctima mortal como el herido residían en el sector Libertad de esta ciudad.