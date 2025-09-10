Video: Disparan a Charlie Kirk, activista político durante evento en Utah

Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah, según informó Turning Point. Un sospechoso se encuentra detenido, indicó la universidad.

“Confirmamos que recibió un disparo y oramos por Charlie”, declaró Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

Videos publicados en redes sociales por la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando por un micrófono portátil mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El regreso de Estados Unidos” y “Demuéstrame que estoy equivocado”.

Se oye un solo disparo y se ve a Kirk extendiendo la mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota a borbotones del lado izquierdo de su cuello. Se oye a los espectadores atónitos jadear y gritar antes de que la gente empiece a correr. AP pudo confirmar que los videos fueron grabados en el patio del Centro Sorensen en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Kirk participó en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. El evento generó opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que exigía a la administración universitaria que prohibiera la participación de Kirk recibió casi 1000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada, citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo.

La universidad informó que se había disparado un solo tiro contra Kirk y que un sospechoso se encontraba detenido.

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios electos republicanos y demócratas condenaron el tiroteo y ofrecieron oraciones por Kirk en redes sociales.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Una gran persona de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, publicó Trump en Truth Social.