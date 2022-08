¡Viral! Fiesta siguió a pesar de una fuerte inundación

TikTok se ha convertido en una red social muy diversa, pues hay desde personas haciendo retos hasta bailes pegajosos y usuarios dando consejos sobre maquillaje o mostrando sus talentos. Sin embargo, recientemente se viralizó una fiesta totalmente inundada en algún rancho de Jalisco.

En la breve grabación, el usuario de TikTok @netzamagallon mostró una fiesta donde una fuerte corriente de agua con lodo se atravesaba entre las mesas de los invitados.

Lo que llamó la atención fue que las personas en lugar de correr a buscar un lugar seco o lucir apresuradas por irse, se quedaron sentadas comiendo, charlando y disfrutando del festejo. “Como cuando ya nada te preocupa en la vida”, escribió el joven.

Posteriormente, el joven subió el mismo video pero con My Hearth Will Go on, una canción que forma parte de la banda sonora de la película Titanic (1997) que es interpretada por Celine Dion.

En el video las personas lucían de lo más tranquilas, incluso había una niña dormida entre dos sillas como en cualquier fiesta mexicana. Aunque no se especificó si había sido alguna fuga de agua o un desbordamiento de algún río cercano, los usuarios no se hicieron esperar con todo tipo de comentarios graciosos.

“Faltó que en la invitación dijera ‘trae traje de baño’ por lo menos no sintieron calor”, “La fiesta fue temática del Titanic”, “Albercada y todo al mismo tiempo”, “Nadie: las fiestas en Veracruz”, “Entre el niño dormido y la temática del Titanic jajaja son las personas correctas” y “Parece que alguien invitó al agua” fueron solo algunos de los comentarios.

Además, hubo quienes señalaron que las personas asistentes a la fiesta inundada eran “la gente correcta”, pues no abandonaron a su anfitrión pese a las difíciles circunstancias en las que terminó la fiesta.

En otros comentarios, los usuarios recordaron todo tipo de anécdotas, pues parece ser que las inundaciones en las fiestas son muy comunes:

“Una vez fui a unos 15 en Tlalpan y así bajaba el agua, todos normal, bailaron el vals, se cayeron y se rieron, 10/10″ y “Eso pasó en la boda de una amiga ella estaba llorando y yo fui la que inició a bailar en la lluvia y todos me siguieron y ella se puso contenta”.

Recientemente ocurrió una situación muy similar en otra fiesta donde tocó la Banda Celestial, un grupo de personas estaba reunida en la calle hasta que empezó a llover.

Posteriormente, una mujer venció todo miedo a caerse y la pena de ser la única que aún festejara, por lo que se paró al centro de la pista y en medio del agua comenzó a zapatear, invitando uno por uno a los invitados a unirse a la segunda parte de la fiesta.

“Todo parecía que la fiesta ya había terminado hasta que de la nada sale doña ambientes 2000, apareció y todos siguieron el relajo de Doña Ambientes, hasta los que estaban en sus casas se regresaron a seguir bailando”, dijo la persona que subió el audio.

Al ver el entusiasmo de la gente, los integrantes de la Banda Celestial volvieron a tocar mientras la gente bailaba ya sin importar mojarse, caerse, resbalarse o luchar contra la creciente corriente de agua en la calle.