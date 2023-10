¡Viral! Se hizo pasar por abogado, ganó todos sus juicios y cometió un grave error

Brian Mwenda Njagi fue detenido en Kenia por hacerse pasar por abogado sin tener el título oficial de Derecho.

El joven de 28 años, conocido como “el Mike Ross en la vida real” consiguió representar a más de 20 clientes y ganar todos los casos.

Antes de que se produjera su detención, Brian se habría presentado ante los jueces del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Superior de Kenia sin que ninguno de ellos llegara a sospechar de él.

Puede leer: OMS reporta 115 ataques contra instalaciones, personal y vehículos sanitarios

Cuando el joven intentó solicitar un contrato en prácticas a ‘The Law Society of Kenya’, la Asociación de Abogados de Kenia empezó a sospechar de su identidad al ponerse en contacto con él. Comprobaron que el nombre no existía en su base de datos.

Después de investigar, la asociación de abogados se percató de que el detenido había suplantado la identidad de otro abogado, Mwenda Ntwiga, accediendo a sus datos y cambiando su foto de perfil.

‘The Law Society of Kenya’ se puso en contacto con el verdadero abogado y corroboró “que no había solicitado un certificado de práctica desde su admisión, debido a que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un certificado de práctica”.

Brian Mwenda Njagi fue arrestado. Se le han imputado cargos de suplantación de identidad.

Aunque aún no se ha celebrado el juicio y no se conoce ningún tipo de información sobre sus cargos, la popularidad por la capacidad de ganar los juicios sin ningún tipo de conocimiento del joven ha hecho que un gran magnate esté dispuesto a pagar su fianza, al más puro estilo de ‘Suits’.