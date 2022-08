Viruela del mono: ¿Cuál es el perfil de los infectados?

Los hombres menores de 40 años que tienen sexo con hombres son los más afectados por el virus de la viruela del mono en los primeros meses desde que los casos comenzaron a extenderse por todo el mundo.

Los expertos advierten que, sin embargo, esto no significa que otros individuos estén libres de la amenaza: a medida que el virus se propaga por el mundo, tiende a infectar cada vez a más personas que no encajan en este perfil inicial.

En Estados Unidos, por ejemplo, ya se detectaron los dos primeros casos de esta infección en bebés.

«Es cuestión de semanas que empecemos a ver más casos en otros grupos, como los heterosexuales o los niños», vaticina el médico Nésio Fernandes, presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil.

«Esta es la evolución natural esperada de la enfermedad», añade.

Perfil actual de los más afectados por la viruela del mono

La viruela del mono vista bajo un microscopio electrónico.

Uno de los principales estudios que evalúa esta pregunta se publicó recientemente en The New England Journal of Medicine.

En él, expertos de la Universidad Queen Mary de Londres, en colaboración con varias otras instituciones británicas, evaluaron 528 casos de viruela del mono que ocurrieron entre abril y junio en 16 países diferentes.

Los números muestran que el 98% de los pacientes se declararon homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con otros hombres. Tres cuartas partes de ellos dijeron que eran blancos y el 41% eran VIH positivos.

La edad media de los individuos evaluados fue de 38 años y el 95% tenían las relaciones sexuales como principal sospecha de contacto con la viruela del mono.

La vacunación contra la viruela del mono ya se está realizando en algunos países del hemisferio norte.



En cuanto a los síntomas, el estudio encontró que el 95% tenía irritación de la piel (dos tercios tenían menos de 10 lesiones).

En el 73% de los participantes, la localización de las llagas fue en la región del ano y los genitales, mientras que el 41% presentó irritaciones en la mucosa de la boca.

Entre los síntomas generales, el 62% de los pacientes presentó fiebre. Otros signos comunes fueron ganglios linfáticos inflamados o «bultos» (aparecieron en el 56% de los participantes), letargo (41%), dolor muscular (31%) y dolor de cabeza (27%).

El período de incubación promedio, o el tiempo entre el contacto con el virus y la aparición de los síntomas, fue de siete días.

Pero algunas personas tardaron entre tres y 20 días en tener las primeras manifestaciones de la viruela del mono.