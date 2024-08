Salud Pública emitió una alerta preventiva para detectar posibles casos de viruela del mono en el país, sin embargo, las personas, al ser abordadas por periodistas del Hoy, decían: “No la conozco” o “Me estoy dando cuenta ahora”.

Turistas y dominicanos, transeúntes de las calles de la Zona Colonial y el parque Enriquillo, coincidieron en que la entidad sanitaria debería redoblar los esfuerzos en tenor a la concientización de esta afección, ya que, aunque algunos sabían pinceladas de la viruela y la variante del mono, no tenían consciencia de cuáles son los síntomas o cómo evitar el contagio.

Bolívar Viola, un vendedor de libros del Parque Enriquillo, admitió que se enteraba del virus por la pregunta que le hacía la periodista y añadió: “Deben darle más publicidad para que la gente esté alerta a lo que está pasando”, dijo refiriéndose a SP.

Bolívar Viola. Foto: Duany Núñez.

En cambio, Eudi Gómez, sí tenía conocimiento de la enfermedad, pero concuerda en que hay muy poca información.

Gómez, adjudicó a la rapidez y cotidianidad de las labores diarias, que las personas no ven mucha televisión, y tal vez, por ese motivo no se enteren por esa vía, no obstante, afirmó que las redes sociales son muy utilizadas, y que deberían usar ese mecanismo para dar advertencia sobre los síntomas y métodos de contagio.

“Deben de dar alerta a amplitud en todos los medios”, manifestó Gómez.

Eudi Gómez. Foto: Duany Núñez.

Tomas Macquere, de origen Francés radicado hace un año en República Dominicana, concedió al Hoy, que la viruela del mono es un virus que viene de África, pero dijo: “no tengo una opinión muy fuerte sobre el concepto”.

Tomas Macquere. Foto: Duany Núñez.

El puertorriqueño Wilson Quintero, dijo que ha leído sobre unas erupciones que salen en la piel, pero tiene muy poca información al respecto.

“Pienso que el pueblo debe estar más informado sobre cualquier tipo de enfermedad”, abogó Quintero.

Wilson Quintero. Foto: Duany Núñez.

¿Qué es la viruela símica o viruela del mono?

La viruela símica (o del mono) es una infección viral en la que una persona desarrolla fiebre, fatiga, dolores musculares y una erupción cutánea que puede incluir el cuerpo entero. La mayoría de los casos se resuelven dentro de 2 a 4 semanas.

Esta enfermedad se encontró principalmente en países del centro y occidente de África.

Viruela del mono podría transmitirse también por vía aérea.

¿Cómo se propaga?

El virus se propaga a través del contacto estrecho con un animal o una persona infectada. Puede propagarse también cuando una persona utiliza materiales (por ejemplo, ropa de cama) que han estado en contacto con alguien que tenga la viruela del mono.

Aproximadamente de 1 a 4 días después de que empieza la fiebre, se produce un sarpullido en la piel.

Este sarpullido, suele aparecer primero en la cara, las manos o los pies y, luego, se extiende a otras partes del cuerpo.

Para prevenir, sigue estas recomendaciones: