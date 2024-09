Virus oropouche en estudio de 33 muestras

Unas 33 muestras que fueron estudiadas por el Laboratorio Nacional doctor Defilló para dengue, resultaron positivas al virus oropouche.

Lo informó el ministro de Salud, Victor Atallah, quien sin embargo aclaró que los casos no corresponden a meses recientes

Entrevistado mientras participaba en el acto inagural del Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas 2024, organizado por la Fundación Two Oceans, el funcionario explicó que los casos notificados corresponden a distintas demarcaciones y en personas de diferentes edades de República Dominicana. En relación con el tema, otros especialistas han pedido a la la población estar vigilantes e iniciar con las jornadas preventivas para eliminar el mosquito que produce esta enfermedad conocido como jején o Culex. De acuerdo a las autoridades sanitarias, actualmente en el país no hay casos activos de Oropouche. No es grave.

Se emitió alerta

El MSP emitió esta semana una alerta epidemiológica para fortalecer la vigilancia en todo el territorio nacional tras la detección del virus Oropouche en muestras almacenadas en la seroteca del Laboratorio Nacional de Referencias doctor Defilló. Esas muestra habían dado negativo para dengue.