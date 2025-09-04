  Visa de Arabia Saudita: la sorprendente puerta de entrada al Medio Oriente

Arabia Saudita se consolida como una de las principales puertas de entrada al Medio Oriente gracias a su política de visado electrónico simplificado, que permite a ciudadanos de más de 50 países acceder al reino con mayor facilidad.

La visa de turista según el portal de la embajada, permite múltiples entradas durante un año, con estancias de hasta 90 días por visita, lo que ha impulsado el flujo de viajeros interesados en explorar desde las dunas del desierto hasta los sitios históricos de Al-Ula. En 2023, Arabia Saudita registró cifras récord de visitantes internacionales, posicionándose como un destino emergente en la región.

Requisitos principales para obtener la visa de turista:

Pasaporte válido por al menos 6 meses.

Solicitud en línea a través del portal oficial de Visit Saudi.

Pago de tarifa consular (varía según nacionalidad).

Comprobante de alojamiento (reserva de hotel o carta de invitación).

Seguro médico de viaje aprobado por el gobierno saudí.

No tener antecedentes penales ni restricciones migratorias previas.

Además, el país ha ampliado su oferta de visados para incluir opciones de negocios, eventos religiosos y acompañantes de trabajadores extranjeros. Aunque mantiene estrictos controles fronterizos, el proceso de solicitud se ha digitalizado, lo que facilita la planificación de viajes desde América, Europa y Asia.

Con esta apertura, Arabia Saudita no solo busca atraer turistas, sino también proyectarse como un centro estratégico de conexión regional, rivalizando con destinos tradicionales como Dubái o Doha.