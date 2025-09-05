Visas de trabajo temporal: los sectores que más las solicitan en EE. UU. y Europa

En un mundo laboral cada vez más globalizado, las visas de trabajo temporal se han convertido en herramientas clave para cubrir vacantes en sectores estratégicos. Tanto en Estados Unidos como en Europa, miles de empresas recurren a este mecanismo para atraer talento extranjero y suplir la escasez de mano de obra en áreas específicas.

Estados Unidos: sectores con alta demanda de visas temporales

El gobierno estadounidense ofrece diversas categorías de visas temporales, como la H-1B (ocupaciones especializadas), H-2A (trabajo agrícola) y H-2B (trabajo no agrícola). Según datos recientes del Departamento de Trabajo y expertos migratorios2, los sectores que más solicitan estas visas son:

Tecnología y desarrollo de software Empresas de Silicon Valley y otras regiones demandan profesionales en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Salud y atención médica El envejecimiento de la población ha generado una necesidad urgente de médicos, enfermeros, terapeutas y asistentes de salud.

Construcción y manufactura Ingenieros, electricistas, soldadores y carpinteros son altamente requeridos para proyectos de infraestructura y vivienda.

Agricultura y producción de alimentos La visa H-2A permite contratar trabajadores para la recolección de cosechas y labores agrícolas estacionales.

Educación y servicios sociales En zonas rurales y urbanas, escuelas buscan docentes extranjeros para suplir la falta de personal capacitado.

Además, empresas como Trident Seafoods, Brightview Landscapes y Core Tech Construction figuran entre las principales contratantes de trabajadores temporales bajo el programa H-2B.

Europa: sectores que impulsan la movilidad laboral

En Europa, los países miembros de la Unión Europea aplican políticas migratorias propias, pero comparten una tendencia común: atraer trabajadores temporales en sectores críticos. Según informes de la Comisión Europea y observatorios laborales, los sectores más activos en la solicitud de visas temporales incluyen: