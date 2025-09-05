Visas de trabajo temporal: los sectores que más las solicitan en EE. UU. y Europa

  • Hoy
Visas de trabajo temporal: los sectores que más las solicitan en EE. UU. y Europa

Revocan visas a estudiantes extranjeros

En un mundo laboral cada vez más globalizado, las visas de trabajo temporal se han convertido en herramientas clave para cubrir vacantes en sectores estratégicos. Tanto en Estados Unidos como en Europa, miles de empresas recurren a este mecanismo para atraer talento extranjero y suplir la escasez de mano de obra en áreas específicas.

Estados Unidos: sectores con alta demanda de visas temporales

El gobierno estadounidense ofrece diversas categorías de visas temporales, como la H-1B (ocupaciones especializadas), H-2A (trabajo agrícola) y H-2B (trabajo no agrícola). Según datos recientes del Departamento de Trabajo y expertos migratorios2, los sectores que más solicitan estas visas son:

  • Tecnología y desarrollo de software Empresas de Silicon Valley y otras regiones demandan profesionales en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.
  • Salud y atención médica El envejecimiento de la población ha generado una necesidad urgente de médicos, enfermeros, terapeutas y asistentes de salud.
  • Construcción y manufactura Ingenieros, electricistas, soldadores y carpinteros son altamente requeridos para proyectos de infraestructura y vivienda.
  • Agricultura y producción de alimentos La visa H-2A permite contratar trabajadores para la recolección de cosechas y labores agrícolas estacionales.
  • Educación y servicios sociales En zonas rurales y urbanas, escuelas buscan docentes extranjeros para suplir la falta de personal capacitado.

Además, empresas como Trident Seafoods, Brightview Landscapes y Core Tech Construction figuran entre las principales contratantes de trabajadores temporales bajo el programa H-2B.

Europa: sectores que impulsan la movilidad laboral

En Europa, los países miembros de la Unión Europea aplican políticas migratorias propias, pero comparten una tendencia común: atraer trabajadores temporales en sectores críticos. Según informes de la Comisión Europea y observatorios laborales, los sectores más activos en la solicitud de visas temporales incluyen:

  • Hostelería y turismo Restaurantes, hoteles y servicios turísticos contratan personal extranjero para cubrir temporadas altas, especialmente en España, Italia y Grecia.
  • Agricultura y ganadería Francia, Alemania y Países Bajos recurren a trabajadores temporales para labores de campo, cosechas y procesamiento de alimentos.
  • Cuidado de personas mayores El sector de cuidados domiciliarios y geriátricos demanda auxiliares y enfermeros, especialmente en países como Alemania y Suecia.
  • Tecnología e ingeniería Irlanda, Alemania y Estonia lideran la contratación de profesionales en TI, robótica y telecomunicaciones.
  • Logística y transporte Empresas de mensajería, almacenes y distribución buscan operarios y conductores para suplir la alta demanda de comercio electrónico.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Visas de trabajo temporal: los sectores que más las solicitan en EE. UU. y Europa
Visas de trabajo temporal: los sectores que más las solicitan en EE. UU. y Europa
5 septiembre, 2025
Trump advierte a Venezuela que derribará sus aviones cazas si ponen en peligro a militares EE.UU.
Trump advierte a Venezuela que derribará sus aviones cazas si ponen en peligro a militares EE.UU.
5 septiembre, 2025
Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa
Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa
5 septiembre, 2025
Guerra de aranceles sigue encendida: lo último y lo que debes saber
Guerra de aranceles sigue encendida: lo último y lo que debes saber
5 septiembre, 2025
EE.UU. rechaza liberar millones de anticonceptivos bloqueados en Bélgica tras fin de USAID  
EE.UU. rechaza liberar millones de anticonceptivos bloqueados en Bélgica tras fin de USAID  
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La misma piedra

La misma piedra

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo