Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana alertó este viernes a la población sobre una nueva estafa cometida por los ‘coyotes’, personas que se dedican a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos a otros países.

Según denunció la entidad, en esta ocasión los coyotes están promocionando visas falsas a través de la red social TikTok, que no servirán a las víctimas para ingresar a territorio estadounidense.

Leer más: Embajada de EE.UU. alerta sobre estafa con video falso de Donald Trump

«Cuidado: Las visas falsas que anuncian los coyotes en TikTok no te servirán para entrar a los Estados Unidos», escribió la embajada de EE.UU. en una publicación de su cuenta en X.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que usar documentos falsificados para tratar de cruzar la frontera ilegalmente ‘es un delito’.