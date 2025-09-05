Visas falsas en TikTok: la embajada de EEUU alerta sobre nueva estafa

  • Ninoska Cuevas
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana alertó este viernes a la población sobre una nueva estafa cometida por los ‘coyotes’, personas que se dedican a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos a otros países.

Según denunció la entidad, en esta ocasión los coyotes están promocionando visas falsas a través de la red social TikTok, que no servirán a las víctimas para ingresar a territorio estadounidense.

«Cuidado: Las visas falsas que anuncian los coyotes en TikTok no te servirán para entrar a los Estados Unidos», escribió la embajada de EE.UU. en una publicación de su cuenta en X.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que usar documentos falsificados para tratar de cruzar la frontera ilegalmente ‘es un delito’.

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

