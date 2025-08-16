¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

Kelvin Cruz, Luis Mejía Oviedo, Jesús Vásquez, Garibaldy Bautista y Bertico Santana, en el momento cumbre al recibir la antocha para dejar iniciados los Juegos.

Con una vistosa y nutrida ceremonia, donde primó el el fervor patrio, fueron inaugurados ayer los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte, encabezados por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien estuvo acompañado el Cónsul General Jesús “Chú” Vásquez y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, entre otras personalidades.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en Lehman College del Bronx y contó con la presencia de autoridades locales, representantes consulares del Gobierno dominicano, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y líderes de la comunidad dominicana en Nueva York.

El ministro Cruz dijo sentirse honrado de ser parte del relanzamiento de estos juegos y destacó el apoyo del presidente Luis Abinader para la celebración de los mismos.

“Un gran honor para mí venir a la ciudad de Nueva York a relanzar los Juegos Juan Pablo Duarte, unos juegos que están sembrados en el corazón de los dominicanos y aprovecho para felicitar a todos los que han puesto su granito de arena”, dijo.