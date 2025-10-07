Vitamina D: Más allá del sol

Por Dra. Yendy Frías- nutrióloga clínica/@dra.yendyfrias_nutriologa

La vitamina D, conocida como la vitamina del sol, es una vitamina liposoluble que desempeña funciones vitales en el organismo. Su deficiencia puede tener efectos significativos en la salud. Es única porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de producirla por sí mismo, aunque requiere ayuda externa.

Fuentes principales de vitamina D

1. Exposición solar:

Es la fuente más natural y eficiente. Cuando la luz solar ultravioleta tipo B (UVB) incide sobre la piel, el cuerpo sintetiza vitamina D a partir de un compuesto llamado 7-dehidrocolesterol.

2. Alimentación:

Entre las mejores fuentes alimenticias se encuentran los pescados grasos (salmón, atún, caballa, sardinas y aceite de hígado de bacalao), la yema de huevo, el queso, el hígado de res y algunos tipos de hongos, especialmente los que han sido expuestos a la luz ultravioleta.

3. Alimentos fortificados y suplementos:

Productos como la leche, el jugo de naranja, los cereales para el desayuno y algunas bebidas vegetales (soya, almendra, avena) suelen estar fortificados con vitamina D. Los suplementos también son una opción recomendada para personas con deficiencia o con factores de riesgo.

Además de su papel en la salud ósea, la vitamina D actúa como una hormona que regula múltiples procesos biológicos relacionados con el sistema inmunológico, la función nerviosa y la fuerza muscular.

La deficiencia de vitamina D es un problema de salud global que afecta a millones de personas. En los últimos años, los profesionales de la salud han aumentado su evaluación, encontrando con frecuencia niveles bajos en la población. Las principales causas incluyen la falta de exposición al sol, una dieta pobre en este micronutrimento o condiciones médicas que dificultan su absorción.

Síntomas comunes de deficiencia:

Fatiga y debilidad generalizada.

Dolor en huesos y músculos.

Cambios de humor o depresión.

Disminución de la inmunidad, con infecciones frecuentes.

Caída del cabello y mala cicatrización de heridas.



La falta severa de vitamina D puede causar raquitismo en niños —una enfermedad que debilita los huesos y provoca deformidades—, osteomalacia en adultos —huesos blandos y dolorosos—, y contribuir al desarrollo de osteoporosis, aumentando el riesgo de fracturas.

Entre los factores de riesgo más frecuentes están el tono de piel oscuro, la edad avanzada, las enfermedades de malabsorción y la obesidad.

Siempre es recomendable consultar al médico para realizar evaluaciones y determinar si se necesita orientación nutricional o suplementación. Recordemos que una alimentación saludable y equilibrada, junto con ejercicio regular, es la clave para una salud óptima. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com/@sodonuclim.