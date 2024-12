Vitelio Mejía responde a Julio Cury: «Nadie me va a meter miedo con una demanda»

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM), Vitelio Mejía, respondió este viernes a las declaraciones del representante legal de la empresa Latin Events, Julio Cury, quien lo acusó de ser «la mano negra» detrás de la decisión tomada por los Tigres del Licey de no viajar a San Juan, Puerto Rico, para la segunda etapa de la Serie de Titanes 2024 contra las Águilas Cibaeñas.

Mejía expresó que no es una persona dada a la polémica y afirmó que no se siente intimidado ante la posibilidad de que Latin Events decida emprender una demanda por el incidente.

«Yo no soy hombre de polémica, pero es muy fácil derivar responsabilidades incumplidas. Quizás él (Julio Cury) se refiere, cuando habla de la mano negra, a que yo no debo velar solo por los intereses del Licey ni de las Águilas. La liga es de seis equipos, y esos seis equipos están representados por mí. Yo tengo que velar porque todas las cosas se hagan bien para todos ellos, independientemente de que los involucrados en el juego sean las Águilas y el Licey», dijo el presidente de la LIDOM.

Continuó: «Esto no es cuestión de que vamos a demandar. Por lo menos, en lo que a mí respecta, nadie me va a meter miedo con una demanda. Yo tengo 48 años viviendo de demandar y ser demandado. O sea, eso son fuegos artificiales. Aquí lo que hay es que cumplir con el contrato».

Vitelio Mejía reconoció que las declaraciones de Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres del Licey, fueron impactantes; sin embargo, destacó que este solo detalló las responsabilidades que correspondían a Latin Events.

«Si vamos a las declaraciones de Ravelo anoche, claro que son declaraciones impactantes, pero lo primero que Ravelo dice es cuáles son las responsabilidades que tenía Latin Events. Y dice en sus declaraciones que no ha informado nada. Ellos dicen haber cumplido con el pago del vuelo y la dieta, sin embargo, nosotros, al día de hoy, estamos esperando la comunicación por escrito de que esas cosas se han hecho», pronunció.

«Los equipos de la liga ni saben cuál es el hotel, no tenemos confirmación de la transferencia de la dieta a los peloteros, porque no es para los equipos, es la dieta de los peloteros. Los equipos asumieron la dieta de Nueva York porque no la pagaron. Entonces, tienen que reembolsar la dieta de Nueva York y la de Puerto Rico. Eso es lo que queremos que nos confirmen por escrito», agregó Mejía.

Las declaraciones del presidente de la LIDOM fueron ofrecidas en el programa «El Sol de la Mañana».

