Viudo no supera dolor con sus dos hijos huérfanos, esperando a su madre que desapareció en siniestro de San Cristóbal

Jorge Luis de la Rosa Lorenzo, uno de los afectados por la trágica explosión ocurrida en agosto de 2023 en San Cristóbal, alzó su voz este viernes para exigir justicia y verdad. Su esposa, de apenas 26 años, falleció en el siniestro, dejando en la orfandad a tres niños de 2, 5 y 9 años.

“Ella era la columna de la casa, mi amiga, mi cómplice, la gerente del hogar”, expresó con profunda tristeza. “Imagínese la situación que estamos viviendo. No es nada fácil. Uno llega a la casa y los niños preguntan por su mami: ‘¿Dónde está mami? ¿Mami vuelve?’”.

A dos años del hecho, Jorge Luis denuncia que el proceso judicial ha sido manipulado y que el único detenido es un “chivo expiatorio”.

“No debe quedar impune. Que caigan los verdaderos responsables, no el que tienen detenido como fachada”, afirmó.

Padre y madre a la vez

Desde la tragedia, Jorge Luis ha asumido solo la crianza de sus tres hijos. “Es sumamente difícil. Esta situación me la provocó la ambición al dinero, la corrupción. Ahora me toca enfrentarla y hacer el papel de padre y madre”.

La explosión, considerada una de las más devastadoras en la historia reciente del país, dejó decenas de muertos y heridos, además de daños materiales incalculables.

Las investigaciones continúan, pero para familias como la de Jorge Luis, el tiempo no ha traído consuelo ni justicia.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

