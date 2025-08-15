¡Totalmente gratis! Vive un día de campo familiar en la ciudad este fin de semana

La empresa Sanut anunció la realización de una experiencia única para toda la familia: “A la granja sin salir de la ciudad”, una actividad gratuita que permitirá a niños y adultos acercarse a la vida del campo, interactuar con animales y conocer de primera mano el origen de los alimentos que consumen.

La cita será el sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones de la Agrotienda Sanut, ubicada en el kilómetro 10.5 de la autopista Duarte.

El cupo es limitado y la inscripción se realiza a través de las redes sociales de Sanut, escaneando el Código QR publicado en sus plataformas.

WhatsApp Image 2025 08 15 at 12.35.45 PM 1

Michael Hidalgo, de la gerencia de Mercadeo de Sanut, informó que durante la jornada, los asistentes podrán interactuar con diversas especies de animales como cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, bovinos, caballos y gallinas, entre otros.

Además, tendrán la oportunidad de adquirir productos frescos derivados de la producción animal y degustarlos en el lugar.

La propuesta incluye talleres prácticos para aprender a elaborar quesos artesanales y a crear huertos en casa, promoviendo así el consumo responsable y la producción local.

“Queremos que las familias vivan un día de campo sin tener que salir de la ciudad, que los niños aprendan de dónde viene la comida y que todos podamos valorar la riqueza de nuestro campo dominicano”, expresó Michael Hidalgo, de Sanut.

WhatsApp Image 2025 08 15 at 12.35.45 PM

Un paseo por las bellezas del campo dominicano

Además de la interacción con animales y los talleres, Hidalgo indicó que los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados por las instalaciones, conocer técnicas de cultivo y compartir en un ambiente seguro y al aire libre.

La actividad, precisó, busca fomentar el contacto con la naturaleza, el fortalecimiento de los lazos familiares y el apoyo a la producción agropecuaria nacional.

Con entrada libre de costo, “A la Granja sin salir de la ciudad” promete ser una experiencia enriquecedora que combina educación, entretenimiento y amor por lo nuestro.

“Es una oportunidad para que la familia desconecte del ritmo acelerado de la ciudad y se reconecte con la tierra, los animales y los valores que nos identifican como dominicanos”, concluyó Hidalgo.

WhatsApp Image 2025 08 15 at 12.35.46 PM

