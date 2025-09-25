Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Marien Aristy Capitán

Van por la vida como si la lozanía fuera eterna. Vestidos con la arrogancia que les da la juventud ofenden a los mayores y los tratan con desdén porque entienden que están de más y que pasó su momento: creen que la modernidad es lo vital y que quienes “no están al día” deben guardarse en casa para siempre.

Los chicos de hoy olvidan que nosotros, sus antecesores, también fuimos jóvenes, modernos y pensamos, erróneamente, en que era una buena idea desplazar a los viejos que “no sabían de qué iba el mundo”. Esos viejos, sin embargo, nos demostraron con su hacer que nos equivocábamos.

El tiempo pasa, las generaciones cambian y los círculos, inexorablemente, se repiten. Hoy somos los viejos y recordamos con tristeza que, a diferencia de los jóvenes de hoy, nosotros difícilmente maltratábamos a los mayores: nuestros padres nos educaron en el respeto, la consideración y la admiración hacia quienes nos mostraron el camino a seguir.

Cuesta ver la desconsideración con la que muchos jóvenes nos tratan, creyendo que se las saben todas y caminando por la vida como si volaran asidos a su ego. Ojalá que algún día ese globo de vanidad no se les piche con un alfiler de realidad porque la caída será muy estrepitosa. Quienes nos levantamos lo sabemos bien.

Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Jefa de Redacción del periódico Hoy desde septiembre del año 2007. Periodista con 31 años de ejercicio.

