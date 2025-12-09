Los 10 personajes que cambiaron el rumbo científico del 2025

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Ciencia. 2025 ha sido “un año difícil para la ciencia" en el mundo y Nature eligió para su lista de 10 personajes del año a la inmunóloga Susan Monarez, quien se enfrentó a la administración de Donald Trump cuando se le ordenó aplicar políticas de vacunación no respaldadas por la ciencia.

Nature's 10 destaca a 10 personas que han participado en algunos de los momentos más significativos de la ciencia en 2025, entre los que resalta la imagen del primer bebé en recibir una innovadora terapia de edición genética personalizada que parece haber curado la enfermedad ultra rara que padecía.

Bebé curadoFoto de internet

“La lista de este año celebra la exploración de nuevas fronteras, la promesa de avances médicos revolucionarios, el compromiso inquebrantable con la salvaguarda de la integridad científica y a aquellas personas que dan forma a las políticas globales que salvan vidas”.

Así lo resume el editor de artículos especiales de Nature, Brendan Maher, quien escribe que “en un año difícil para la ciencia en todo el mundo, fue reconfortante ver los increíbles descubrimientos y el inspirador trabajo de tantos investigadores".

La revista abre la lista con Monarez, a la que se refiere como “guardiana de la salud pública”, quien fue despedida un mes después de ser nombrada directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

"Me despidieron por mantener la integridad científica", declaró en una audiencia del Congreso en septiembre y, según su relato, se negó a cumplir las órdenes del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., de despedir a los principales científicos de la agencia y de aprobar previamente las recomendaciones sobre vacunas sin considerar primero los datos científicos pertinentes, recuerda la publicación.

MonarezFuente externa

Luciano Moreira, investigador agrícola de la Fundación Oswaldo Cruz en Belo Horizonte (Brasil), es otro de los personajes por abrir la primera fábrica que produce mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia.

Al liberar millones de estos insectos, cuya capacidad para propagar patógenos humanos nocivos se ha visto mermada, Moreira espera combatir la propagación del dengue, una enfermedad viral mortal.

“El bebé pionero”, así se refiere la publicación al pequeño identificado como KJ, que tenía seis meses cuando recibió en Filadelfia (EE.UU.) una terapia experimental para tratar la enfermedad incurable CPS1, que dificulta a su cuerpo procesar las proteínas.

El millonario tratamiento hiperpersonalizado se creo en un tiempo récord y la pregunta ahora es, indica Nature, “cómo garantizar que otros niños tengan la misma oportunidad”.

También a nivel biomédico, Nature señala a la neuróloga del University College de Londres Sarah Tabrizi, que forma parte de un equipo que ha desarrollado una terapia que ralentiza el desarrollo de la enfermedad de Huntington.

Sarah TabriziFuente externa

Cambios disruptivos



2025 fue además un año “de cambios disruptivos” y el empresario chino Liang Wenfeng “revolucionó” el mundo de la inteligencia artificial con DeepSeek.

Liang WenfengFuente externa

Se trata de un gran modelo lingüístico que funciona a la par con algunos de los mejores, “pero que se construyó con una fracción de los recursos”, además se puede descargar y desarrollar de forma gratuita, “lo que ha supuesto una gran ventaja para los científicos”.

Este año se inauguró el Observatorio estadounidense Vera Rubin, con la mayor cámara del mundo, que opera desde el norte de Chile.

La revista apunta al físico de la Universidad de California Tony Tyson, cuyo trabajo en cámaras digitales fue fundamental para el desarrollo del telescopio de 810 millones de dólares, que ideó por primera vez hace más de 30 años.

El descubrimiento de un faceta completamente nueva del sistema inmunitario al estudiar los centros de reciclaje de las proteínas de las células, los proteasomas, es la investigación en la que sobresale la bióloga Yifat Merbl, del Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot (Israel).

Tony TysonKarin Higgins

La funcionaria de salud pública de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) Precious Matsoso gana su lugar en la lista como la negociadora del primer tratado mundial de preparación para pandemias, acordado el pasado mayo tras años de arduas negociaciones.

Precious Matsoso

Otro de los protagonistas es el científico de datos Achal Agrawal, quien descubrió problemas de integridad en la investigación en su país y cuyo trabajo contribuyó a “un cambio histórico en la política de clasificación de las instituciones de educación superior en la India”.

Achal Agrawal

El listado lo completa la geocientífica de la Academia China de Ciencias Mengran Du, que se enfrentó “a riesgos de otro tipo” cuando ella y su equipo se sumergieron a 9.000 metros bajo el océano y observaron por primera vez un ecosistema lleno de extrañas criaturas.

Mengran Du

Nature's 10 no es una clasificación de los 10 mejores, sino una lista que explora los avances y las historias importantes de la ciencia de este año y algunas de las personas que han desempeñado un papel importante.