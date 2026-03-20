Los 11 países más felices del mundo en 2026 (y la sorpresa en el ranking)

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La felicidad es eso que todos andamos persiguiendo. Una meta silenciosa, pero constante. Y cada cierto tiempo vuelve la misma pregunta: ¿soy feliz de verdad?

En el marco del Día Mundial de la Felicidad, el World Happiness Report publicó su ranking de los países más felices del mundo. La gran sorpresa es que hay un país latinoamericano entre los primeros lugares (spoiler: no es República Dominicana).

Aquí te contamos cuáles son los 11 países más felices del planeta

Según el informe, los países nórdicos vuelven a dominar la lista.

Finlandia se mantiene firme en el primer lugar, seguida de Islandia y Dinamarca.

La gran sorpresa la da Costa Rica, que se posiciona en el cuarto puesto y es la mejor ubicación lograda por un país latinoamericano en la historia del ranking.

El top lo completan:

Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza.

En la posición 11 aparece Nueva Zelanda.

Pero República Dominicana no entra ni siquiera en el top 20. El país ocupa el puesto 64 de la lista.

Sobre el informe

El Informe Mundial de la Felicidad es elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, junto a Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y un consejo editorial independiente.

El estudio también revela tendencias interesantes:

Más países mejoran que los que empeoran

Si se comparan los niveles de felicidad desde 2006-2010 hasta 2023-2025, casi el doble de países registran avances importantes (79) frente a los que han retrocedido (41), de un total de 136 naciones evaluadas.