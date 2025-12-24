Efemérides Patrias
El 170 aniversario de la Batalla de Santomé
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Ana María Castillo, gobernadora provincial, así como también las intervenciones del alcalde Lenin de la Rosa, y Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias.
A través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de San Juan, Ayuntamiento de San Juan y el Centro Duartiano, fue recordado el 170 aniversario de la Batalla de Santomé, uno de los últimos combates independentistas.
El acto patriótico fue realizado en el Parque General José María Cabral y Luna de la provincia, donde se hizo el enhestamiento de la Bandera Nacional y del Ayuntamiento y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ejército. Posteriormente, se dirigieron al Tedeum en la Catedral San Juan Bautista.
La ponderación militar estuvo a cargo del coronel ERD, Sócrates Suazo Ruiz y el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones.
