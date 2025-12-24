Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de San Juan, Ayuntamiento de San Juan y el Centro Duartiano, fue recordado el 170 aniversario de la Batalla de Santomé, uno de los últimos combates independentistas.

El acto patriótico fue realizado en el Parque General José María Cabral y Luna de la provincia, donde se hizo el enhestamiento de la Bandera Nacional y del Ayuntamiento y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ejército. Posteriormente, se dirigieron al Tedeum en la Catedral San Juan Bautista.

La ponderación militar estuvo a cargo del coronel ERD, Sócrates Suazo Ruiz y el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Ana María Castillo, gobernadora provincial, así como también las intervenciones del alcalde Lenin de la Rosa, y Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias.